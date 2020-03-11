Група 1+1 media через суд зобов’язала слідчих повернути майно, вилучене під час обшуків

Шевченківським районним судом м. Києва було ухвалено задовольнити скаргу «1+1 Продакшн» щодо неповернення майна, тимчасово вилученого під час обшуків СБУ, які відбулись у приміщенні редакції «Секретні матеріали» 5 лютого 2020 року, орендатором якого є іноземне підприємство «1+1 Продакшн». Про це повідомила прес-служба медіагрупи.

Судом було встановлено, що в ухвалі про обшук не містилось посилання безпосередньо на вилучену комп’ютерну техніку, а сама техніка, згідно з протоколом обшуку, не була оглянута на предмет наявності на ній деталей щодо можливих планування та здійснення правопорушення.

Медіагрупа зазначає, що тимчасово вилучена техніка належить підприємству «1+1 Продакшн», стосовно якого не здійснювалось кримінальне провадження та яке є третьою особою у цій справі, а тому на думку холдингу, «може вважатись вилученою на незаконних підставах та підсилює факт неправомірності втручання державних органів у діяльність іноземного підприємства».

1+1 media вітає рішення суду про повернення майна, проте сам факт його безпідставного вилучення та подальшу бездіяльність слідчих щодо його якнайшвидшого повернення «1+1 Продакшн» вважає прямими діями, спрямованими на перешкоджання діяльності компанії. «Наразі майно ще не повернене власникові, попри винесене рішення, що дає нам підстави розглядати можливість повторного звернення до суду зі скаргою на слідчих щодо невиконання ними рішення суду», – підкреслює медіагрупа.

Нагадаємо, 5 лютого Служба безпеки України прийшла з обшуком в офіс телеканалу «1+1», який знаходиться на вулиці Куренівська, 18. Пізніше представники СБУ провели обшуки вдома у трьох журналістів каналу.

Група 1+1 media звернулася до Президента України, Голови СБУ, уповноважених представників ВРУ, державних органів і регуляторів, дипломатичних представництв і міжнародних організацій з проханням звернути увагу на надзвичайні й безпрецедентні дії Служби безпеки України під час досудового розслідування та не допустити прямого посягання на свободу слова, яка передбачена статтею 34 Конституції України.

6 лютого члени Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова ухвалили кілька рішень, якими визнали дії співробітників СБУ 5 лютого в офісі телеканалу «1+1» і вдома у журналістів каналу перешкодою журналістської діяльності.

27 лютого 2020 року відбувся розгляд скарги за результатами проведення обшуку у житловому приміщенні та вилучення майна у журналіста телеканалу «1+1» Дениса Данька. Судовим рішенням Шевченківського районного суду м. Києва бездіяльність слідчих щодо неповернення майна, вилученого в ході обшуку житла журналіста «1+1», визнана незаконною. Суд зобов’язав слідчих негайно повернути все майно, вилучене в ході обшуку у будинку журналіста.

Фото: «1+1»

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