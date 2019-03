▶🎤Финальные вокальные бои: кто вышел в нокауты «Голосу країни»

В воскресенье состоялась финальная битва самых сильных участников «Голосу країни». Тине Кароль, Потапу, Монатику и Дану Балану пришлось выбирать лучших из лучших, способных достойно нести звание «Голосу країни» и перейти в нокауты.

Давайте посмотрим, чем покорили судей сильнейшие.

Рекордсменка по количеству просмотров на YouTube Екатерина Бегу и 18-летний Александр Тесленко спели хит Londonbeat – «I've Been Thinking About You». «Катя – рекордсменка YouTube, поэтому всем понятно, что дальше пройдет именно она. Но я сделаю все возможное, чтобы кто-то из тренеров меня украл», – с надеждой на милосердие тренеров шел исполнять песню Александр. Екатерина очень не хотела подвести Дана, ведь он для нее особенный. И не подвела, прошла дальше, хотя Потапу и Тине выступление Александра понравилось больше. Парень покинул проект.

Этот тандем заставил Монатика лить слезы, тренеров встать, а зал благодарно аплодировать. «Вы как хирурги – разрезали душу», – прокомментировал выступление Потап.

Саша Мороз и Магдалена Паскар завоевывали свое место на сцене «Голосу країни» с композицией Tom Odell – «Another Love». «Музыка, которая помогает Магдалене не сдаваться» и в этот раз не подвела девушку. Монатик выбрал ее, но и компьютерщик Саша попал в команду Дана Балана.

Драйвовые эмоции зрителям подарили Дарья Храмова и Мария Никулина песней Lady Gaga & Beyonce – «Telephone». Тина Кароль призывала девушек к женской конкуренции на сцене, хотя обе участницы избегают общения и за сценой. Батл «леопардовых кошек» прошел на ура, и в команде Тины осталась ее «двойник» Дарья. Марию никто не украл, и она покинула проект.

Участники команды Потапа Роксолана Сирота и Артем Банар исполнили хит одного из тренеров проекта – MONATIK & Надя Дорофеева – «Глубоко». Потап принял решение оставить Роксолану в проекте, но Артему тоже повезло – его украла Тина Кароль.

Пока интернациональное трио Дана Балана исполняло свою миксовую композицию, тренер времени не терял и подкатывал к Тине Кароль. В результате трио распалось, оставив Гиорги в команде Дана. Самуэле и София покинули проект.

Выступление двух очень сильных участниц раскачало зал своим ритмом и голосом. Виктория Олейник и Виктория Уварова, подопечные Монатика, исполнили песню Alina Pash – «Битанга». Виктория Олейник завоевала свое право продолжать участие в проекте, ну а преподаватель по вокалу Натальи Могилевской не получила предложение ни от одного тренера, и ушла из «Голосу країни».

«Потрясно», по мнению Потапа, выступили ребята Даниил Однораленко и Дарья Ворончук с лирическим хитом Say Something. Выходя на сцену Даниил сказал, что будет признаваться в любви. Его признание было взаимным, и он остался в команде Тины Кароль.

Рок-хит группы HIM – «Join Me In Death» мы услышали от Вячеслава Кретова и Германа Романченко. «Открытие» на проекте для Дана Балана в лице Германа «закрылось», когда тренер оставил в своей команде Вячеслава. Хотя все ждали, что кто-то из тренеров заберем Германа под свое крыло, но парень покинул проект.

Одним из самых сильных выступлений этого эфира стало исполнение песни Adriano Celentano – «Confessa» Ярославом Кошельником и Николаем Запорожаном. В нокауты отправился Ярослав в команду Потапа. «Талант не надо прятать. Его надо показывать и быть счастливым», – с такими словами покинул проект Николай Запорожан.

Дуэт братьев Таранцовых и Марины Круть, тренером которых является Монатик, исполнил композицию группы «Друга ріка» – «Три хвилини». Потап был в восторге и от тренера, и от исполнителей, и украл в свою команду Марину. Братья же пошли в команду Монатика.

Три харизматичных девушки из команды Тины Кароль Анастасия Андреева, Виктория Боцвина и Ника Тупилко исполнили танцевальную песню Symphony. Дальше прошла Ника из Запорожья.

Валентин Колаковский и Богдана Ренк исполнили Limp Bizkit «Behind blue eyes». Потап отобрал в нокауты Богдану, хотя выбор был не из легких. Потап даже извинился за свое решение перед Валентином: «Извини, но мне нужно было это сделать».

Последнее место в команде Дана Балана занял Жоао Пресиндо, который вместе с Артемом Лиской исполнил Hit a road jack. «Хлопец-красавец» Артем также занял место в команде Тины Кароль, которая дала ему шанс.

Алина Подлужная и Кристина Сквирская выступили с песней «Цвіте терен» в аранжировке King of sorrow. Монатик оставил Алину, объяснив Кристине, что дальше будет морально тяжелее.

Участники Тины Кароль Дэвид Аксельрод и Яна Клявиня взбодрили зал лирическим выступлением с песней Океана Эльзы «Така як ти».

Под вокал Дэвида зал встал, когда же Яна взяла свою партию – зал восторженно загудел. Тина Кароль взяла в свою команду Дэвида.

