🌌Финал «Теории Большого взрыва» в официальном украинском дубляже выйдет 23 мая

О впечатляющих рейтингах «Теории Большого взрыва» уже 17 мая написало интернет-издание Variety: 16 мая американский телеканал CBS показал финальный эпизод последнего сезона «Теории Большого взрыва» – сериала, который стал культовым не только в Штатах, но и во всем мире.

Но это не все: рейтинги просмотров всего заключительного сезона показывают, что интерес аудитории к жизни странноватых и неприспособленных к обычной жизни ученых-ботанов не угас за 12 сезонов сериала – каждый из эпизодов заключительного сезона собрал в среднем 13,2 млн зрителей, чем могут похвалиться далеко не все ситкомы. Для сравнения, последний эпизод суперпопулярного, в том числе и в Украине, ситкома «Как я встретил вашу маму» собрал 12,9 млн зрителей.

И несмотря на то что бум грусти и ностальгии об окончании эпохи после просмотра заключительной серии уже пронесся и у нас, последний эпизод в официальном украинском дубляже «Paramount Comedy Украина» покажет завтра. В рамках промокампании канал приглашает отметиться в фановой «Facebook-молитве» о крутой концовке теории и получить напоминание прямо перед началом трансляции эпизода.

Как бы нам ни хотелось заспойлерить концовку «Теории Большого взрыва», мы вам (пока) ничего не расскажем, но подскажем, что на украинском языке легально посмотреть, какой же будет развязка двенадцатилетней истории культового сериала, можно 23 мая в 21:00 на Paramount Comedy. Канал доступен в пакетных предложениях большинства украинских провайдеров и на топовых ОТТ-платформах: Viasat, «Домашнє ТВ», Megogо, Kyivstar GoTV, OLL.TV, Vega TV, «Інтерактивне TV» («Укртелеком»), Vodafone, TENET-TV, OmegaTV, YouTV, Divan TV, SWEET.TV, «Воля TV».

А пока многие свыкаются с мыслью, что сценаристы поставили точку на сериале «Теория Большого взрыва», пережить это все те же сценаристы и помогают. Ранее они сняли спин-офф о жизни его главного героя, Шелдона Купера, под названием «Юный Шелдон», который, как можно догадаться, повествует о детстве и юности героя. Спин-офф, к слову, тоже не остался на задворках – финал первого сезона «Юного Шелдона» посмотрели 13,7 млн зрителей, что не могло не стать еще одним стимулом для продолжения съемок сериала.

Также недавно «Телекритика» писала о том, что финальный эпизод «Теории Большого взрыва» порадовал появлением Сары Мишель Геллар, звезды «Баффи, истребительницы вампиров». Ну и не забудьте пройти наш тест – «Кто ты из “Теории Большого взрыва?”».

Фото: Paramount Comedy Украина