Film.ua и «Новый канал» запустили съемки 20-серийного сериала «Новенькая»

Герои фильма – ученики элитной школы, их родители и учителя, а также полицейские, ведущие в школе секретное расследование. Создатели обещают зрителям школьную любовь, детектив и много музыки.

Действие будет разворачиваться в школе для обеспеченных детей, куда против своей воли попадает Вера, девушка из, конечно же, бедной семьи. Согласно сценарию, у нее есть тайное задание от полиции, которое она вынуждена выполнять в связи со своими личными обстоятельствами. В тоге девушка оказывается в центре странной и запутанной детективной интриги и школьных конфликтов. И, конечно, в школе она встретит свою первую любовь.

«Мы создаем смелую и яркую историю, в которой бушуют страсти и происходит много событий, – говорит шоураннер сериала Юлия Мищенко. – Любовь, дружба, поиски себя и того, что на самом деле хочет твое сердце. Команда проекта – невероятно талантливые и очень крутые профи. Мы стремимся создать сериал, который с удовольствием будут смотреть и молодые зрители, и их родители».

«Мы на студии давно работали над этим проектом, – продолжает продюсер сериала Анна Елисеева. – Хотелось сделать сложный и интересный продукт, способный конкурировать за внимание молодежи. Ведь она смотрит не только местное телевидение, но и, благодаря платформам, также западное. Юля Мищенко создала удивительный, но очень органичный микс жанров. Пожалуй, все, на чем «сидит» зритель Нового канала, он найдет в одной нашей «Новенькій». Мы верим в эту историю, в наших молодых актеров, в команду и в канал. Наше сотрудничество – синергия, как она есть».

Старшеклассников в сериале играют студенты театральных вузов, которых отбирали около полугода. Главные роли в сериале исполнят Егор Козлов, Анастасия Нестеренко, Евгений Лисничий, Ярослав Шахторин, Катерина Дичка, Ирина Макарова и другие.

Изюминкой проекта стала музыка – ее в сериале будет много, именно она объединяет «обычного» подростка Веру и главного «мажора» школы, в которого она влюбилась. Саундтреком к сериалу станут песни Melovin, а сам певец станет голосом главного героя, когда тот будет петь в кадре.

«В любой истории всегда есть две основные составляющие: сценарий и актеры, – рассказала управляющая производством Нового канала Саша Ткаченко. – В «Новенькій» – крепкий сценарий – его читаешь до 46-й страницы, а потом негодуешь, что серия закончилась, и пишешь авторам: «Ребята, давайте дальше! Интересно же, что будет». А еще много «новых симпатичных и талантливых лиц» среди актеров и небезразличная, «с горящими глазами», команда. Так что уже этой осенью приглашаем вас вспомнить, как это – в первый раз любить, разочаровываться и чувствовать сильно-сильно, ведь так может быть только в 17».

Режиссеры-постановщики сериала – Павел Мащенко и Максим Гуленко; оператор-постановщик – Владимир Остапец, продюсер – Анна Елисеева, шоураннер – Юлия Мищенко, художник по костюмам – Оксана Тимонина, художник-постановщик – Наталия Барташ, художник по гриму – Екатерина Даль.

Премьера сериала «Новенькая» – осенью на «Новом канале».

Фото: «Новый канал»