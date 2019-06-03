🎤Фея, молдавская звезда и 8-летняя Нина Матвиенко: вторые слепые прослушивания на «Голосі. Діти»

Если в прошлые выходные в сети писали о том, что Дзидзьо стал любимцем среди участников, пригласив в свою команду рекордное количество вокалистов, то после второго этапа слепых прослушиваний команды Дзидзьо и «Время и Стекло» сравнялись в количестве. После двух эфиров команда Михаила Хомы насчитывает 8 вокалистов, аналогичное число участников в команде Позитива и Нади Дорофеевой. У Джамалы пока только 5 детей.

Открыл вторые слепые прослушивания 12-летний Артем Шойжолов. Артем играет в театре, поет, танцует, побеждает в конкурсах и ежегодно приносит школе десятки дипломов. Его фото уже давно висит на школьной доске почета, но он хочет стать известным на всю страну. Парня горячо поддерживают одноклассники, и он пообещал их не подвести. Молодой человек исполнил танцевальный хит Bruno Mars – «Uptown funk» и развернул к себе два тренерских кресла – Джамалы и Дзидзьо. Артем выбрал команду крымскотатарской певицы.

Далее на сцену вышла Моника Глазер, которую уже нарекли на проекте «маленькой феей». Моника – настоящая звезда в своей школе. Несмотря на то, что девушка самая маленькая в классе, она привыкла привлекать к себе внимание. На «Голосе. Діти» она исполнила песню Hallelujah, ошеломив всех четырех тренеров. В результате выбор юной певицы пал на «Время и Стекло».

После выступления армянки Майрамик Авоян, которая, к сожалению, не прошла дальше, сцену зажгла 12-летняя София Бышова. Своим талантом одесситка очаровала всех судей, но в конце концов выбрала Надю Дорофееву и Позитива.

Далее на сцену вышла одна из самых молодых участниц в пятом сезоне — 7-летняя Вероника Морская. 2017 год стал для Вероники очень знаковым. Она стала победительницей «Україна має талант. Діти 2», покорив своим голосом Нину Матвиенко. Также девочка победила в категории народное пение на «Черноморских играх», где музыкальный продюсер «Голоса. Діти» Руслан Квинта объявил, что подарит ей свою песню. Это вдохновило Веронику не останавливаться на достигнутом и продолжать свой путь артистки. Во время слепых прослушиваний девушка попала в команду Дзидзьо.

Следующим попытался покорить тренеров Максим Комисарчук. На вокальное шоу он пришел, чтобы призвать всех своих сверстников не терять времени на вредные привычки, раскрывать свои таланты и достигать цели. Кстати, помимо вокала парень профессионально занимается борьбой. Максим выбрал команду «Время и Стекло».

Далее показать свой талант вышла гостья из Молдовы – Аделина Иордаки. В свои 13 лет на родине она уже успела стать настоящей суперзвездой, у нее несколько клипов и даже настоящий фан-клуб. Талант девочки оценили также все тренеры украинского «Голоса». В результате Аделина пошла в команду Дорофеевой и Позитива.

Следующей на сцену вышла Кира Полонская из Днепра. 10-летняя девочка мечтала попасть в команду к Дзидзьо, и именно он повернулся к ней во время слепого прослушивания. Место в проекте Кире подарила песня участника «Голосу країни» – певца Alekseev.

Егор Уманец мечтает дарить людям радость своим пением, но его отец, известный врач, не считает увлечение сына серьезным занятием. Выступлением на «Голосе. Діти 5» мальчик доказал, что он – на своем месте. Егор попал в команду к Джамале.

Следующей спела София Иванько – 13-летняя вокалистка из семьи айтишников. Музыкой и программированием девочка увлекается одинаково сильно. Исполнением хита The Cranberries – «Zombie» она завоевала себе место в команде Джамалы.

Последним зрители и судьи увидели выступление Дарьи Вицан. 8-летняя девочка обожает украинские песни, поэтому выбрала композицию Нины Матвиенко. Участницу пригласили к себе Джамала и Дзидзьо – свой выбор она остановила на последнем.

Следующий эфир «Голосу. Діти» состоится уже в это воскресенье, 9 июня, на телеканале «1+1» в 21:00.