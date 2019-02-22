🐾Эд Стаффорд: «Если бы я сидел в офисе целый день – я был бы в ужасе от того, что трачу свою жизнь впустую»

Сегодня знаменитый на весь мир выживальщик снимает новое авторское шоу «Эд Стаффорд: игра на вылет», которое 2 февраля вышло на телеканале Discovery. Цель проекта – выявить самого выносливого выживальщика. Так, в 6-ти эпизодах Discovery собрал шесть лучших в мире специалистов по выживанию, которые уже были задействованы ранее в других программах на данную тематику, и противопоставил их Эду Стаффорду.

В по сути сумасшедшем противостоянии герои доведут свои навыки выживания до предела, чтобы не только выжить и остаться невредимыми, но и одержать победу, став лучшим из лучших, ведь на кону – их кровью и потом заработанная репутация бесстрашных сорвиголов. Непростую задачу оценки действий участников доверили военному эксперту по военным действиям и выживанию в джунглях Эндрю Вуду.

Спойлер: далеко не во всех эпизодах Эду удастся побеждать в соревнованиях

В разгар премьеры «Телекритика» делится с вами эксклюзивным интервью с Эдом Стаффордом.

Все мои путешествия начались из села

Я рос в сельской местности, любил строить запруды, шалаши. И это было как раз в то время, когда в Британии этим занимались все, и никто не мог даже подумать, что это может быть небезопасно для ребенка. Я стал скаутом в 1985 году, и очень преуспел в этом. Внезапно для себя я получил навыки, которые позволили мне развиваться и всегда делать больше, чем я мог даже представить. Например, благодаря скаутам, я научился ориентироваться на местности, правильно паковать рюкзак, ставить палатку – другими словами, меня научили всему, что дает тебе уверенности в себе, если ты простой парнишка из сельской местности. Именно поэтому я, наверное, не раздумывая пошел в армию и занимаюсь сейчас тем, чем я занимаюсь.

Перед путешествиями я стараюсь не напиваться в самолете

Раньше, когда я только начинал, подготовка занимала у меня гораздо больше времени, чем сейчас. Я помню, что в первые поездки я всегда старался упражняться в первый день, чтобы акклиматизация прошла быстрее: пил больше воды в самолете. Не знаю, возможно, сейчас я делаю это все уже бессознательно – отжимаюсь в туалете, в аэропорту и прочие подобные, на первый взгляд, глупости. Сейчас перед путешествиями я ем более здоровую пищу, уже не напиваюсь в самолете перед испытаниями или стараюсь не напиваться (смеется).

Вот раньше от местной еды у меня постоянно болел живот и прочее сопутствующее. Сейчас уже такое меня не беспокоит. Мне даже стало казаться, что я гораздо лучше справлюсь с уличной едой, нежели с обыкновенной (смеется). Да и реакций на укусы москитов таких как были уже нет – все почти как у местных жителей и племен – они ведь не покрыты укусами насекомых с головы до ног, так ведь? Их тела просто уже перестали реагировать на подобные раздражители. Так и мое.

Я наделал много ошибок во время путешествий, о которых сейчас жалею

Когда я шел пешком вдоль Амазонки, я был совершенно одержим мыслью о том, чтобы просто дойти до конца. И, к несчастью для экспедиции, все, что мешало мне, все, что замедляло меня, выводило из себя. Мой товарищ, который шел со мной эти два года, его звали Гадиэль Санчес Ривера … И если он задерживался хоть на две минуты, пакуя с утра рюкзак, я злился на него все утро, и это же нелепо, так ведь? Я определенно понял, что, если вам довелось идти с кем-то вместе в подобных условиях, нужно всю эту злость отложить в сторону и просто наслаждаться всем, что встречается на пути.

Я бы мог гораздо ближе познакомиться с людьми, которые мне встречались. Я бы мог подтянуть португальский. В Бразилии я бы мог узнать о лекарственных растениях. Было так много всего, чего я бы мог сделать, чтобы в результате мое путешествие стало гораздо приятней! Но вместо этого я совершенно зациклился на одном лишь стремлении дойти до финиша, игнорируя все остальное.

Я считаю, это было ошибкой. Когда я вернулся, я прочитал книгу под названием «Сила настоящего» Экхарта Толле. Многие люди ее читали, это бестселлер во всем мире. Но, когда я дочитал ее, то подумал, что, если бы она подвернулась мне до поездки на Амазонку, все путешествие далось бы мне в разы легче. В разы.

Главное было в Амазонке – не терять мотивацию

Самым сложным для меня было сохранять мотивацию. Просыпаться каждый день, надевать мокрую, грязную одежду, быть покусанным москитами, и так было ежедневно. Кто-то посчитал, сколько раз меня кусали москиты на протяжении всего путешествия, и получилось нечто вроде 500 тыс. укусов за два с половиной года. Представляете?

Были случаи, когда в меня кидали зажигательной смесью и приставляли пистолет

Однажды нас бомбил Талибан в Афганистане, и мне пришлось эвакуироваться из базы ООН, в то время, как обозленные афганцы забрасывали нас бутылками с зажигательной смесью, раскачивали наши машины. К примеру, когда я был на Амазонке, в меня неоднократно целились из лука представители местных племен, которые, как я понимаю, по прошествии времени, были просто напуганы белым человеком, выходящем из джунглей. Кроме того, меня пару раз держали под прицелом пистолета наркоторговцы, потому что я не был похож на типичного туриста. Я был похож скорее на человека, который явился к ним в попытке вмешаться в существующее положение дел на их территории.

Но при этом, как ни странно, я бы не назвал себя безрассудным. Мой самый большой страх – не жить своей жизнью. Я искренне считаю, если бы я работал в банке, например, сидел бы за столом в офисе весь день, смотрел на цифры на экране компьютера – я был бы просто в ужасе от того, что трачу свою жизнь впустую, упускаю возможность путешествовать и узнавать новое, получать новый опыт. И хотя я выбрал довольно экстремальный способ путешествовать, этот жизненный опыт настолько меня обогатил, что это определенно помогло мне быть хорошим мужем для моей жены Лоры и хорошим отцом для сына.

Это позволило мне созреть как личности. Теперь я знаю точно, что я не один из тех людей, которым нужно после возвращения с работы, ездить на мотоцикле со скоростью 150 миль (240 км) в час, чтобы получить заряд адреналина и почувствовать себя живым.

Согласен, перед «Игрой на вылет» мне стоило бы подтянуть форму

По сути, этот проект ничем не отличается от того, чем я занимался в последние несколько лет, так что я не стал мудрить какие-то специальные тренировки. Я был не прав (смеется). Некоторые из моих соперников были участниками ультрамарафонов. Один из них был бывшим морским пехотинцем, второй – десантником. Думаю, если проект будет успешным, и будет одобрен второй сезон, я сделаю все возможное, чтобы быть в лучшей физической форме, быть сильнее, так как, признаться, я недооценил парочку своих соперников.

После первых сьемок, я, кажется, полюбил мангровые заросли

Моим любимым путешествием оказалось то, которого я боялся больше всего, а именно – остров Бонэйр (остров в Карибском море, — прим. ред) и мангровые заросли. Честно говоря, я даже не был уверен в том, что нам удастся сделать из этого телепередачу. Я думал, что никто в трезвом уме не углубится в мангровые леса, и поэтому сама идея гонки в этой местности казалась мне изначально глупой и нереалистичной. Ведь я был уверен, что там будет сложно выжить даже один день, не говоря уже о гонке. В конечном счете, мне кажется, что именно потому, что у меня были такие заниженные ожидания и масса сомнений, эта серия (1 серия, — прим.ред) оказалась такой потрясающей. Моим противником был бывший морской пехотинец Альдо Кейн.

Когда я видел его в последний раз, мы были на одной свадьбе, и он лежал пьяный лицом в луже в три часа ночи (смеется). Как вы поняли, он – мой старый приятель. И когда мы встретились вновь в этой передаче, мы сразу же нашли общий язык – было реально круто соперничать с ним.

Я никогда не чувствовал страха собственной смерти

Я буду с вами честен. Нет, я никогда в своих путешествиях не думал, что умру. Мне кажется, подобные испытания возможны при сотрудничестве с такими компаниями, как канал Discovery, потому что они проводят потрясающую работу по оценке рисков. За кадром работает фантастическая команда, которая следит за тем, чтобы в том месте, где мы снимаем, было все для потрясающего приключения, чтобы если что-то случится со мной, всегда был готов план эвакуации, оценка рисков, команда, которая сможет не только меня эвакуировать, но и оказать первую медицинскую помощь.

Мой самый большой страх – не жить своей жизнью.

Благодаря этому я позволяю себе рисковать больше. Ведь ты не получаешь более захватывающую программу, не подвергаясь настоящей опасности. Сложно сказать, крокодилы на Бонэйре и плавание в мангровых зарослях – это был серьезный риск? Да, как по мне, было достаточно безрассудно с нашей стороны проводить так много времени в воде. И даже такие небольшие препятствия, как например, устройства для переправы, которые мы с Альдо изобрели в Бонэйре не сработали, и мы оба упали в воду – это было очень рискованно. И если бы мы действительно следовали всем прописанным правилам, мы бы не стали делать такое без страховки. Но у нас не было бюджета на страховочное оборудование. Так что это счастье, что мы не пострадали.

Обычно, я не чувствую, что моя жизнь находится под угрозой, да и в целом, мне кажется, что все это – хорошо продуманные путешествия, которые не представляют реального риска для моей жизни и жизни команды.

Кстати, я плохо плаваю

Признаюсь, я не поклонник морского побережья, и поэтому этот опыт в Бонэйре был запоминающимся, как и в плохом, так и в хорошем смыслах. Коме того, я не очень хороший пловец. Поскольку нужно было перемещаться из острова на остров, я был вынужден плыть и строить плот, чтобы добраться до другого острова — я не поклонник всего этого. Для меня в «Игре на вылет» это все было самой изнурительной частью.

Если говорить о Казахстане, наверное, это самая суровая местность на моем веку, отчасти потому, что в том месте, где меня оставили, вообще не было никакой жизни. Так как там не было ни воды, ни растений, ни животных. Я реально вспомнил все, что знал о выживании, чтобы не проиграть.

Бывают случаи, когда я хочу послать всех и каждого

Я думаю, ни для кого не секрет, что я не только снимаю себя сам, но и рядом со мной всегда присутствует съёмочная группа. Вот если кто-то из них сидит и ест шоколадный батончик прямо передо мной, меня это, конечно, бесит, потому что это нетактично по отношению к другому человеку, если он голоден и устал. Так что, если я в таком вот состоянии, я легко могу послать их всех к черту, по правде говоря. Но я также понимаю, что это я сам захотел участвовать во всем этом, и даже если иногда они забываются и начинают есть в моем присутствии, часть меня признает это и принимает.

Я не хочу, чтобы мои программы воспринимали как хвастовство

Если люди воспримут мою работу и программы, как хвастовство, мол, посмотрите, насколько я крут – тогда мы определено не справились с задачей. Мне нравится демонстрировать приключения во всей их непритязательности. Мне нравится признавать свои ошибки и учиться на них. Надеюсь, что эти программы – это не просто зарисовка с натуры, это истории о сложностях, которые переживает человек, о том, как на жизненном пути встречаются проблемы, а у вас нет на них ответов, но выход найти надо, или ты просто умрешь – именно эту мысль я бы хотел донести своей работой.

5 советов будущим выживальщикам

На самом деле, мне кажется, что первое, что нужно сделать, если вы решили отправится в путешествие, – рассказать об этом всем, потому что в принятии подобного решения есть нечто, что запускает весь этот процесс. Если ты говоришь, что отправляешься пешком вдоль Амазонки, все начинают об этом говорить, и все будто начинается двигаться в этом направлении. Это своего рода энергетический сдвиг.

Второй совет – назначь дату и опять же сообщи всем. Также, никогда не обращай внимание на людей, которые говорят, что это все невозможно, что у тебя не получится. Мне кажется, что существует невероятно большое количество людей, которые по какой-то причине (возможно, из-за своих комплексов или чтобы лучше себя чувствовать при мысли о своей ординарной жизни) будут говорить тебе, что то, что ты собираешься сделать – безумие, и ты однозначно умрешь. Твоя задача – верить в себя и знать, что твоя цель достижима, реальна и все у тебя будет хорошо.

И последний совет, который сложнее всего мне дается, – постарайся сохранить свое чувство юмора. Любой опыт может запросто поглотить все твое внимание и… именно в этот момент мне было особенно сложно, я срывался на людей, которые были не вполне толерантные, в эти моменты я терял свое чувство юмора. Сейчас я, конечно, смеюсь над своей глупостью, но точно знаю, что стоит при любых трудностях сохранять позитивный настрой.

Что дальше?

Во-первых, доснять «Эд Стаффорд: игра на вылет», которая уже сегодня выходит по всему миру, и это потрясающе, я считаю. Кроме этой передачи, у меня есть еще один проект, который выйдет на другом канале где-то в марте этого года. Постучим по дереву – у меня выходит масштабный проект о выживании с участием моей семьи в конце марта – начале апреля. И в планах — еще один проект на весь остаток года уже снова с каналом Discovery. Надеюсь, что мне удастся найти баланс между таким графиком и времяпровождением с семьей. В противном случае, моя жена подаст на развод (смеется).