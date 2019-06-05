📺 «Донбасс» Лозницы покажут на канале «UA:Культура»
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📺 «Донбасс» Лозницы покажут на канале «UA:Культура»

от Telekritika
От Telekritika 135
Главная Новости 📺 «Донбасс» Лозницы покажут на канале «UA:Культура»

Киноленту Сергея Лозницы «Донбасс» покажут 6 июня в эфире телеканала «UA:Культура».

«Донбасс» – украинская трагикомедия, которая рассказывает о войне на востоке Украины через призму множества локальных историй с участием военных и гражданских. Премьера фильма состоялась в секции «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 2018 года, где он получил приз за лучшую режиссуру.

Сергей Лозница пообщался с журналистами «UA:Суспiльне мовлення» об украинских медиа и кино. В своем интервью он похвалил Госкино за «упорство» и поделился своими мыслями о будущем украинского кино. «Сейчас крайне необходимо создать школу, которая готовила бы молодых специалистов. Я работал с украинскими студентами, к сожалению, им пока не хватает профессионализма. Отечественные вузы делают недостаточно: даже выпускники, у которых после завершения обучения диплом с отличием, на съемочной площадке теряются», – рассказывает режиссер.

Зрители смогут увидеть «Донбасс» уже 6 июня в 21:55 по киевскому времени.

Также, на телеканале «1+1» покажут лучший сериал всех времен по версии IMDb.

Фото: Getty Images

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