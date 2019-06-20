🕵️‍♂️Детектив «Выходите без звонка» на телеканале «Украина» продлили на второй сезон

Этой осенью зрители увидят новые приключения таксиста Богдана, который заступается за тех, кто ищет помощи, справедливости или защиты. По сюжету первого сезона герой потерял жену в автокатастрофе. Виновника ДТП «отмазали», а Богдан безуспешно пытался добиться справедливости в полиции. После трагедии он разочаровался в системе и сам взялся за расследование дела близкого друга. Помощники Богдана в новой истории – капитан полиции Марина Евтушенко и верные товарищи.

Режиссер сериала Алексей Даруга рассказал, что над продолжением работали еще усердней: «Этот сезон стал бодрее. Мы легче стали относиться к любовным историям наших героев, отношениям. Теперь в сериале больше юмора, от этого на площадке появилось немало улыбок, всем стало интереснее. Ведь кино об убийствах – это конкретный жанр, с которым все понятно, а добавить к нему отношения – наша задача».

В первом сезоне зрители наблюдали зарождение любви между Мариной и Богданом. Развитие этих отношений неминуемо, и исполнительница роли Марины – Любовь Тищенко – поделилась подробностями: «Для меня второй сезон стал неожиданностью. Было интересно, как сложатся отношения моей героини и Богдана. Меня вдохновили изменения в характере Марины. Она в первом сезоне имела немного эмоциональных красок, я как актриса была ограничена в своих проявлениях. Теперь Марина меняется кардинально, и мне это безумно интересно и как женщине, и как актрисе. После первого сезона мне нужен был длительный отдых, чтобы отойти от этой роли. Второй сезон будет неожиданностью для зрителя, непредсказуемой историей».

Роман Семисал, которого украинцы также помнят по фильму «Киборги», для роли отважного таксиста худел и стремился сделать своего персонажа менее похожим на супермена: «Сценарий во втором сезоне стал крепче. Много действия, острые конфликты, больше юмора. Мой персонаж и сериал в целом будут динамичнее. Вообще, легче играть мужские сцены с перепалкой и рукопашкой. Богдан с виду крутой мачо, а на самом деле тонкий, впечатлительный и мнительный человек, он очень боится открыться миру».

Актерский состав детективного сериала «Выходите без звонка»: Роман Семисал, Любовь Тищенко, Василий Баша, Денис Роднянский, Борислав Борисенко, Евгений Волошенюк, Мария Смолякова и другие.

Фото: телеканал «Украина»