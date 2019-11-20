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Bihus.Info закрывает проект «Рольові ігри»

от Telekritika
От Telekritika 709
Главная Новости Bihus.Info закрывает проект «Рольові ігри»

С момента запуска проект выпустил 10 программ-интервью.

21 ноября не выйдет очередной выпуск программы журналиста-расследователя Даниила Мокрика «Рольові ігри». Программа-интервью закрывается. Об этом Мокрик сообщил на своей странице в Facebook.

«Мои «Рольові ігри» завтра не выйдут на Bihus.Info. И вообще не выйдут больше никогда», – написал журналист.

«Слишком много было принято ошибочных решений для того, чтобы проект был жизнеспособным», — сказал «Телекритике» автор и ведущий программы Даниил Мокрик.

Руководитель проекта Bhus.Info Денис Бигус причины закрытия проекта прокомментировал «Телекритике» так: «Ну, не зашло как-то, не знаю, что еще сказать».

Проект «Рольові ігри» был запущен в сентябре 2019 и выходил на канале «24» каждую среду.

Фото: Bhus.Info

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