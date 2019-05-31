🤝 Берлускони приобрел акции немецкого вещателя Pro.Sieben.Sat.1
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🤝 Берлускони приобрел акции немецкого вещателя Pro.Sieben.Sat.1

от Telekritika
От Telekritika 57
Главная ТВБизнес 🤝 Берлускони приобрел акции немецкого вещателя Pro.Sieben.Sat.1

Компания Сильвио Берлускони Mediaset купила 9,6% акций немецкой медиакомпании Pro.Sieben.Sat.1, чтобы «противостоять американским телегигантам».

Об этом сообщает Digital TV Europe.

Экс-премьер-министр Италии в своем заявлении назвал покупку «инвестированием в будущее европейского телевидения». Также он отметил, что «стремительный процесс глобализации, который сейчас и определяет международный сценарий, таков, что европейские медийные компании должны объединить свои усилия,  если только они хотят продолжить конкурировать или просто сопротивляться с позиций европейской культурной идентичности тем атакам, которые последуют со стороны глобальных гигантов».

Сделка носит дружественный характер, что подтвердил гендиректор Pro.Sieben.Sat.1 Макс Конзе, тем самым опровергнув слухи о полном слиянии компаний. Он заявил, что Mediaset намеревается инвестировать в бизнес немецкого медиахолдинга, тем самым выражая вотум доверия стратегии и команде.

Pro.Sieben.Sat.1 – крупный европейский вещатель, который включает в себя несколько немецкоязычных каналов, радиостанций и печатных изданий. Его доход за 2018 год составил €4,009 млн.

Тем временем, «1+1» бьет по рейтингам «Украину», о чем свидетельствуют новые показатели BIG DATA UA.

Обложка: Getty Images

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