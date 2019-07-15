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Андре Тан снимется в документальном фильме

от Telekritika
От Telekritika 0
Главная Новости Андре Тан снимется в документальном фильме

Картина будет посвящена истории успеха Андре Тана в fashion-индустрии и покажет, как сильная мечта мальчика из украинской глубинки привела его к основанию собственной компании. Производством фильма займется продакшн 1+1 Digital Studios, который входит в состав 1+1 media.

Вместе с историей главного героя зрители узнают про зарождение и развитие модной индустрии в Украине. Создатели фильма уверены, что преграды на пути к цели – заслуживают наших усилий, ведь они могут стать основой будущего успеха.

«Я согласился сняться в документальном фильме, желая показать, на что способен человек, у которого есть большая мечта и желание заниматься делом всей свой жизни несмотря ни на что. Также я хочу показать зрителям истинный мир моды таким, каким он есть на самом деле», – комментирует Андре Тан.

Андре Тан в фильме 1+1 диджитал

Андре Тан на съемках документального фильма. Фото: «1+1»

«Пока украинская киноиндустрия на этапе запечатления исторического процесса и возрождения исторической правды нации, есть много крутых историй, которые остаются за бортом. Я убеждена, что нам сейчас очень нужны локальные истории успеха, которые смогут воодушевить и мотивировать новое поколение. К счастью, мы переживаем сегодня ренессанс документалистики и имеем возможность рассказывать такие истории, как у Андре Тана именно в этом жанре. Наш документальный фильм не только проиллюстрирует мотивирующую историю модельера, ставшего успешным в стране, где fashion-индустрии не существовало, но и впервые расскажет зрителям о моде в Украине: где, как и во что одевались украинские женщины, начиная с конца 80-х и до наших дней», – отмечает креативный продюсер 1+1 Digital Studios Ирина Никончук.

Проект предусматривает нетипичный для телевидения формат фильма, поэтому роботу над картиной ведет продакшн 1+1 Digital Studios, который является частью команды 1+1 Digital. «В своей работе мы ориентировались на лучшие образцы мирового документального кино, но вместе с тем старались создать уникальный продукт с сильным месседжем. История жизни Андре полна неожиданных поворотов, и каждый момент в прошлом влиял на успех в будущем. Но это не будет привычная ретроспектива с линейным повествованием», – поделился режиссер картины Николай Пелихов.

Премьера фильма запланирована на 8 марта 2020 года.

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