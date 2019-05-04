Американские звезды сериалов вновь заговорят на украинском на Paramount Comedy
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Американские звезды сериалов вновь заговорят на украинском на Paramount Comedy

от Алиса Кравченко
От Алиса Кравченко 103
Главная ТВОбзоры Американские звезды сериалов вновь заговорят на украинском на Paramount Comedy

Телеканал Paramount Comedy покажет новые сезоны культовых сериалов на украинском языке.

В мае и июне Paramount Comedy выпустит украиноязычную версию пятого сезона «Голдбергов» и «Бруклин 99», седьмого сезона «Последнего настоящего мужчины» и четвертого сезона ситкома «Мамаша». Какой сериал выбрать и чего ожидать от продолжения легендарных историй?

«Голдберги» 5 сезон

Американские звезды сериалов вновь заговорят на украинском на Paramount Comedy

Обложка трейлера 5 сезона "Голдберги"

Стартующий с 7 мая сериал «Голдберги», в пятой части продолжит повествовать о жизни полюбившейся нам семьи: зрители узнают, сможет ли Беверли Голдберг смириться с взрослением детей, ослабить петлю гиперопеки и на что она готова, чтобы оставаться центром вселенной.

«Последний настоящий мужчина» 7 сезон

Американские звезды сериалов вновь заговорят на украинском на Paramount Comedy

Обложка 7 сезона сериала "Последний настоящий мужчина"

Жизнь главного героя сериала «Последний настоящий мужчина» в седьмом сезоне явно не отличится безмятежностью, и это мы увидим с 27 мая. Глава семьи Майк привык к изнурительным командировкам, но совершенно не приспособлен к бытовой жизни. Что же произойдет, когда он обменяется ролями со своей женой Ванессой? Выдержит ли маскулинность героя проверку бытом и удастся ли ему совместить роль папаши и любящего мужа с работой в магазине туристического снаряжения для мужчин? Увидим.

«Бруклин 9-9» 5 сезон

Американские звезды сериалов вновь заговорят на украинском на Paramount Comedy

Кадр из сериала "Бруклин 9-9"

Ни шагу без неожиданностей в пятом сезоне сериала «Бруклин 9-9», который начнется уже 5 июня. Новый сезон знаменует новую страницу жизни сотрудников полицейского участка «9-9» в Бруклине, новые интересные расследования и запутанные дела. Лучшего детектива участка Джейка поджидает двойная порция изменений: главного героя освобождают из-под стражи. Ему предстоит реабилитация, налаживание напряженных отношений со строгим начальным и размышления о собственной свадьбе, которая подготовила ему немало крутых поворотов.

«Мамаша» 4 сезон

Американские звезды сериалов вновь заговорят на украинском на Paramount Comedy

Кадр из сериала "Мамаша"

Ветер перемен подул и в сторону четвертого сезона ситкома «Мамаша». В прошлом алкозависимая Кристи бросит вызов своим соблазнам и проблемам. Быть лучшим другом для детей, образцовой дочерью для своей матери, сотрудником года для работодателя, а еще, возможно, и девушкой мечты для какого счастливца входит в «to do-list» главной героини. Серии нового сезона сериала ожидаем на Paramount Comedy с 7 июня.

Каждый адаптированный сезон сериала Paramount Comedy по-своему особенный, ведь колорит украинского языка делает шутки в два раза смешнее и выводит юмор на уровень выше. Следите за новостями о премьерах любимых сериалов в эксклюзивной украинской адаптации на официальном сайте телеканала.

Напомним, сейчас Paramount Comedy проводит конкурс на лучшую версию финала «Теории большого взрыва».

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