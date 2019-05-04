Американские звезды сериалов вновь заговорят на украинском на Paramount Comedy

В мае и июне Paramount Comedy выпустит украиноязычную версию пятого сезона «Голдбергов» и «Бруклин 99», седьмого сезона «Последнего настоящего мужчины» и четвертого сезона ситкома «Мамаша». Какой сериал выбрать и чего ожидать от продолжения легендарных историй?

«Голдберги» 5 сезон

Стартующий с 7 мая сериал «Голдберги», в пятой части продолжит повествовать о жизни полюбившейся нам семьи: зрители узнают, сможет ли Беверли Голдберг смириться с взрослением детей, ослабить петлю гиперопеки и на что она готова, чтобы оставаться центром вселенной.

«Последний настоящий мужчина» 7 сезон

Жизнь главного героя сериала «Последний настоящий мужчина» в седьмом сезоне явно не отличится безмятежностью, и это мы увидим с 27 мая. Глава семьи Майк привык к изнурительным командировкам, но совершенно не приспособлен к бытовой жизни. Что же произойдет, когда он обменяется ролями со своей женой Ванессой? Выдержит ли маскулинность героя проверку бытом и удастся ли ему совместить роль папаши и любящего мужа с работой в магазине туристического снаряжения для мужчин? Увидим.

«Бруклин 9-9» 5 сезон

Ни шагу без неожиданностей в пятом сезоне сериала «Бруклин 9-9», который начнется уже 5 июня. Новый сезон знаменует новую страницу жизни сотрудников полицейского участка «9-9» в Бруклине, новые интересные расследования и запутанные дела. Лучшего детектива участка Джейка поджидает двойная порция изменений: главного героя освобождают из-под стражи. Ему предстоит реабилитация, налаживание напряженных отношений со строгим начальным и размышления о собственной свадьбе, которая подготовила ему немало крутых поворотов.

«Мамаша» 4 сезон

Ветер перемен подул и в сторону четвертого сезона ситкома «Мамаша». В прошлом алкозависимая Кристи бросит вызов своим соблазнам и проблемам. Быть лучшим другом для детей, образцовой дочерью для своей матери, сотрудником года для работодателя, а еще, возможно, и девушкой мечты для какого счастливца входит в «to do-list» главной героини. Серии нового сезона сериала ожидаем на Paramount Comedy с 7 июня.

Каждый адаптированный сезон сериала Paramount Comedy по-своему особенный, ведь колорит украинского языка делает шутки в два раза смешнее и выводит юмор на уровень выше. Следите за новостями о премьерах любимых сериалов в эксклюзивной украинской адаптации на официальном сайте телеканала.

Напомним, сейчас Paramount Comedy проводит конкурс на лучшую версию финала «Теории большого взрыва».