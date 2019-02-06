🏡👩‍🚒Алла Стащенко: «О децентрализации можно рассказать на пальцах»

Телеканал «1+1» совместно с программой поддержки децентрализации в Украине DOBRE Агентства США по международному развитию еще в конце прошлого года начал работу над вторым сезоном проекта «Громада на мільйон. Спеціалісти» и объявил всеукраинский кастинг среди объединенных территориальных общин, принять участие в котором можно ЗДЕСЬ.

Чтобы узнать подробности, «Телекритика» обратилась к руководителю жанрового направления «1+1 Продакшн» и креативному продюсеру проекта «Громада на мільйон» Алле Стащенко.

Автор проекта не только рассказала, как на ТВ появилась развлекательная программа о децентрализации, но и как во втором сезоне изменится проект.

О работе над «Громада на мільйон»

«Громада на мільйон» был одним из моих первых проектов с того момента, когда я возглавила отдел жанрового направления «1+1 Продакшн». Наше сотрудничество началось с того, что мне позвонили мои старые коллеги и спросили, могу ли я им помочь создать развлекательное ток-шоу о децентрализации. Развлекательный проект? О децентрализации? Я аж переспросила: «В смысле? Как это все можно объединить?» Для меня это вправду был вызов. Так что мы с командой принялись сразу же разрабатывать формат.

Требований со стороны доноров было немало. Во-первых, проект не должен был нести негатив, мы наоборот должны вдохновлять украинцев не быть равнодушными к будущему своего города или села. Это было непросто, учитывая украинские реалии. Но мы не искажали информацию, нет. Наоборот, это был квест для нас, чтобы найти людей, готовых объединяться. А дальше на наших глазах происходило чудо. Люди реально чувствовали в себе силы, желание перемен и улучшение своего городка. У них появлялись идеи, они работали над тендерами – это все фактически происходило без нашего участия.

О формате

Формат проекта полностью разрабатывали мы по заказу Украинского кризисного медиа-центра (УКМЦ), так как именно эта общественная организация осуществляет коммуникационную кампанию по децентрализации. Формат «Громада на мільйон» принадлежит донорам (USAID) и УКМЦ. А уже всем производством полностью занимаемся мы.

Плюсы и минусы работы с донорскими проектами

Выгода для телеканала состоит в том, что мы получаем финансирование на контент, который интересен каналу. Я не уверена, что у многих каналов найдутся средства финансировать подобные съемки. Я понимаю, что сейчас ТВ преимущественно заняло развлекательную нишу, но все-таки не стоит забывать и об образовательной миссии телевидения. Именно такие проекты, как, к примеру, «Громада на мільйон» могут просто и доступно объяснить украинцам, что это за явление «децентрализация», как оно работает и какой отныне будет функционал у местных органов власти.

Минус, наверное, заключается в том, что этот проект мы делаем под заказ. А «под заказ» – это всегда означает то, что у заказчика будет возможность вносить правки. Правки были, но только касательно отдельных фраз, тогда мы садились и объясняли, что если убрать именно этот синхрон, то посыплется вся драматургия сюжета. И если у нас, у исполнителей, были конкретные доводы, почему это стоит оставить, заказчики говорили «окей», и на этом все решалось. Но, слава богу, за столько времени работы над проектами с донорами на моей памяти не было ни одной серьезной конфликтной ситуации.

Как создаются социальные проекты

У меня есть собственный секрет. Перед тем как приступить к съемкам любого большого социального проекта, я делаю свою маленькую фокус-группу. Я звоню своей маме, которая живет под Киевом, звоню своей тете, которая живет в регионах, бабушке и прочим родственникам в областях. И я с ними обсуждаю, спрашиваю, что им, как зрителям, будет интересно увидеть, услышать на выбранную тему. И уже отталкиваясь от предложений, я формирую приблизительный формат, как это будет выглядеть на экранах.

О первом сезоне «Громади»

Если говорить о цифрах, то проект получил свою аудиторию. Мы стояли в слоте в воскресенье в 10 утра, но при этом были очень хорошие просмотры в YouTube. Также была масса позитивных отзывов в Facebook. К примеру, помню, был человек, который написал, что ради этого проекта он купил телевизор. (Cмеется.) Мелочь, а приятно. Но тут стоит понимать, что Facebook – это всего лишь 2% аудитории. Очень много отзывов мы получили из Америки. Почему решили продлевать на второй сезон? Элементарно потому, что заказчики были очень довольны результатом.

Мы вправду старались, выбирая громады. Донорам очень понравилась наша идея пригласить «громаду» с востока, таким образом мы покрыли практически всю Украину.

О работе над продолжением проекта

Первый сезон для нас всех – это был эксперимент. Ко второму сезону мы уже подходим как мастера своего дела. Мы провели большую работу над ошибками, на самом деле. Так что второй сезон, это уже решено, будет о конкретных людях. Так как в первом сезоне у нас было задействовано достаточно большое количество людей, и зрители (несмотря на то что над каждой «громадой» висела плашка) не всегда успевали следить, кто откуда. Поэтому во втором сезоне мы решили сфокусироваться на конкретных персонажах. Ведь это не секрет, что наши зрители любят истории, истории о настоящих людях со своими проблемами, с которыми каждый сможет себя проассоциировать.

Второй сезон будет про обмен специалистами. Другими словами, это будет история о людях, которые меняют жизнь громады своими инициативными идеями, стараниями. Поэтому для того, чтобы люди имели возможность чему-то научиться новому, мы задумали обмен специалистами как внутри Украины, так и из-за границы.

Сейчас мы находимся на этапе кастинга. Желающих вправду оказалось очень много. Этому кастингу предшествовали еще два предкастинга на двух форумах «громад». Съемки запланированы на апрель. А о третьем сезоне говорить еще рано. (Улыбается.)