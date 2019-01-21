🎤⭐ 68-летняя казачка, гуцулка Марина и восточные сказки: чем запомнится премьера «Голосу країни 9»

Помимо сильных голосов участников в сети отмечают их индивидуальности. Среди участников этого года: самая взрослая вокалистка за всю историю проекта 68-летняя Лидия Федоровна, вокалист из Омана, увлекающийся украинской культурой, слепая певица Ксения Бахчалова, которой не раз говорили, что люди с инвалидностью шоу-бизнесу не нужны, да и образ гуцулки Марины запомнится зрителям надолго.

Кстати, напомню, в девятом сезоне произошла замена двух тренеров Сергея Бабкина и Джамалы на MONATIK и Dan Balan. Что примечательно, с первого эфира зрители уловили нотки флирта между Dan Balan и Тиной Кароль. Конечно, спору нет, уже несколько сезонов подряд поклонники «Голосу» возмущались, что эротические платья Тины и ее образ на проекте остаются без нужного внимания. И вот свершилось. Кстати, судя по анонсу следующих слепых прослушиваний, страсти между тренерами будут только накаляться. Осталось только понять, реальны ли эти чувства или это очередной телевизионный пиар.

А пока, надеюсь, вы уже узнали, чего еще стоит ожидать в новом сезоне главного вокального конкурса. Если ответ – да, давайте посмотрим, как сегодня выглядят команды звездных тренеров.

Команда Тины

Пожалуй, именно Тина стала самым желанным тренером после первого этапа слепых прослушиваний. Именно к ней решили пойти 4 участника из 12-ти. Среди них – 21-летний Андрей Хайат из Киева. Как рассказал сам участник, родители всегда говорили ему, что музыка – это не профессия, и поэтому в этом сезоне «Голосу» вокалист будет доказывать, что это не так.

Второй участницей в команде Тины стала Ксения Бахчалова. Девушке 26 лет и приехала она в столицу из Одессы. У Ксении проблемы со зрением. По словам участницы, она не раз слышала в стенах консерватории, в которой училась, что с такой внешностью не видать ей славы. Но девушка не сдавалась и продолжала петь.

Лидии Горошко – 68 лет. Она приехала из городка Гайсин Винницкой области. Ее жизнь изменил сон, в котором умерший сын приказал матери перестать торговать пирожками на рынке и начать петь на большой сцене. Поверив видению, Лидия Федоровна прошла кастинг «Голосу країни» и покорила сердце Тины.

И последний участник в команде Тины – Дэвид Аксельрод (не путать с главным стратегом предвыборного штаба Барака Обамы на президентских выборах 2008 и 2012 годов). Пускай имя его еще неизвестно широким массам, зато внешность не соврет. За этим псевдонимом скрывается муж продюсера, дочери Николая Мозгового Алены – Владимир Ткаченко. Надо заметить, что новЫе имя и фамилию Владимир официально перенес в паспорт, узаконив свое alter ego. Напомню, Владимира Ткаченко вы можете помнить по группе «Барселона». Кроме этого, артист является финалистом программ «Шанс», «Ты – звезда», «Новая волна» и «Х-фактор».

Команда Dan Balan

После Тины количеством участников может смело похвастаться Dan Balan, команда которого пополнилась тремя вокалистами.

Первый участник – 29-летний боксер из Одессы Вячеслав Кретов. Травма помешала юноше реализовать себя как спортсмена, поэтому Слава воспользовался своим вторым талантом и отправился покорять сцену. На «Голосе» ему удалось понравиться всем членам жюри, кроме Тины.

Марина Фиджелюк и есть та самая гуцулка, которая развернула к себе Потапа и Dan Balan. По словам участницы, она пришла на проект, чтобы продемонстрировать украинцам красоту гуцульской культуры и традиций. К слову, Марине 28 лет.

Хайтам Рафи из Омана, ему 24. Как заверил певец тренеров, он давно интересуется украинской культурой и хочет стать мировой знаменитостью.

Команда Потапа

Команда Потапа за первый этап слепых прослушиваний пополнилась двумя исполнительницами: Роксоланой Сиротой и Богданой Ренк.

Роксолане 21 год и она из Киева. Работает девушка в агрофирме, в связи с чем часто ездит по регионам. Как написано в анкете участницы, ее основное занятие по работе – делать репортажи о поросятах, гусях, кузнечиках и посевах пшеницы. Очевидно, что все это далеко от музыки.

Богдане всего 19 лет и она сирота. Приехав из Одессы, девушка захотела показать всей стране свой голос, который часто спасал ее от одиночества и насмешек одноклассников.

Команда MONATIK

Отстает по набору участников MONATIK. На первом этапе он смог заполучить только одного исполнителя – Андрея Хорисенко. Вокалист уже давно является поклонником MONATIK, а однажды даже выложил в сеть свою версию песни известного украинского певца. Конечно, как вы догадались, Андрей на прослушиваниях снова исполнил песню MONATIK – «Зашиваю душу», за что и отправился в команду MONATIK.

Напомним, следующий этап слепых прослушиваний состоится уже в это воскресенье, 27 января, в 21:00 на телеканале «1+1».