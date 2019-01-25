3 факта о новом шоу Сергея Притулы на «Новом канале»

О новом проекте Сергей Притула поделился по секрету на своей странице в Instagram и только вчера вечером пресс-служба «Нового» подтвердила информацию – шоу быть. Давайте же просуммируем, что нам известно о новом проекте.

Факт 1: Шоу будет о детях

«Отпуск закончился, съемки начались. Наконец-то после стольких лет однообразия на «Новом» («Хто зверху?», «Страсті за Ревізором», «СуперІнтуїція», «Вар’яти») у меня новый проект! И тоже развлекательный. А главное – он с детками! «Діти проти зірок». Будет весело!», – написал Притула в Instagram.

Пресс-служба телеканала слова Сергея дополнила: «Сергей Притула – дважды папа, и просто обожает детей. А теперь ему представилась возможность вести шоу, главными героями которого будут талантливые дети со всей Украины».

Поэтому о выборе ведущего телеканал особо не размышлял.

– Сергей действительно умеет работать с детьми! – рассказывает руководитель студии, производящей проект, Елена Маторина. – На съемках «СуперИнтуиции», в которых были задействованы умные и талантливые детки, он отлично с ними ладил. Сергей всегда преподносит деток как супермегаталантливых и крутых! Этот проект идеально для него подходит!

Факт 2: В шоу дети будут хвастаться своими талантами

Кто более эрудирован? Кто лучше знает астрономию? Кто круче играет в шахматы? Разбирается в математике? Делает сальто на батуте? Одаренные дети в самых различных сферах померяются своими уникальными талантами со звездами. А те, в свою очередь, проявят свои способности, о которых мы не знали.

Факт 3: В шоу также будут принимать участие их звездные родители

В каждом выпуске – 4 селебритиз и 4 ребенка. Они покажут, на что способны, сразившись в разнообразных конкурсах: от командных баттлов до индивидуальных «дуэлей» талантами. Решает, кто победил, искусственный интеллект – Мегамозг (что это – канал держит в секрете). Финальный конкурс определит команду-чемпиона и принесет участникам денежный выигрыш.

За первые дни съемок звездными участниками шоу Нового канала уже успели стать Елена Кравец, Евгений Кошевой, Надежда Мейхер, Андрей Шабанов, Тарас Тополя, Дмитрий Шуров, Melovin и многие другие.

«В детстве у меня был особый талант – я могла дать фору любому взрослому в плане уборки, которая в шоу состязалась в игре «дженга». С пятого-шестого класса у меня начался нездоровый «сдвиг» по чистоте. До сих пор не могу его победить! (смеется). На шоу я пришла сражаться, а не поддаваться детям. Прекрасно помню из детства, что ты очень четко видишь, кода тебе поддаются, а это меняет правила игры, теряется смысл. Вот выиграть у взрослого по-честному – это да!» – рассказала актриса Студии «Квартал 95» Елена Кравец.

Вот и все спойлеры, которыми канал поделился с нами. Поэтому все подробности обещаем вскоре.