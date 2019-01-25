3 факта о новом шоу Сергея Притулы на «Новом канале»
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3 факта о новом шоу Сергея Притулы на «Новом канале»

от Telekritika
От Telekritika 51
Главная Новости 3 факта о новом шоу Сергея Притулы на «Новом канале»

Не успев вернуться из отпуска, ведущий Сергей Притула отправился прямиком на съемочную площадку. Так, нам стало известно, что «Новый канал» готовит новое шоу, которое запланировано в сетке на осенний сезон.

О новом проекте Сергей Притула поделился по секрету на своей странице в Instagram и только вчера вечером пресс-служба «Нового» подтвердила информацию – шоу быть. Давайте же просуммируем, что нам известно о новом проекте.

Факт 1: Шоу будет о детях

3 факта о новом шоу Сергея Притулы на «Новом канале»

Кадр со съемок «Діти проти зірок». Фото: Новый канал

«Отпуск закончился, съемки начались. Наконец-то после стольких лет однообразия на «Новом» («Хто зверху?», «Страсті за Ревізором», «СуперІнтуїція», «Вар’яти») у меня новый проект! И тоже развлекательный. А главное – он с детками! «Діти проти зірок». Будет весело!», – написал Притула в Instagram.

Пресс-служба телеканала слова Сергея дополнила: «Сергей Притула – дважды папа, и просто обожает детей. А теперь ему представилась возможность вести шоу, главными героями которого будут талантливые дети со всей Украины».

Поэтому о выборе ведущего телеканал особо не размышлял.

Сергей действительно умеет работать с детьми! – рассказывает руководитель студии, производящей проект, Елена Маторина. – На съемках «СуперИнтуиции», в которых были задействованы умные и талантливые детки, он отлично с ними ладил. Сергей всегда преподносит деток как супермегаталантливых и крутых! Этот проект идеально для него подходит!

Факт 2: В шоу дети будут хвастаться своими талантами

3 факта о новом шоу Сергея Притулы на «Новом канале»

Фото: «Новый канал»

Кто более эрудирован? Кто лучше знает астрономию? Кто круче играет в шахматы? Разбирается в математике? Делает сальто на батуте? Одаренные дети в самых различных сферах померяются своими уникальными талантами со звездами. А те, в свою очередь, проявят свои способности, о которых мы не знали.

Факт 3: В шоу также будут принимать участие их звездные родители

3 факта о новом шоу Сергея Притулы на «Новом канале»

Соревноваться знаниями будут, походу, со взрослыми Фото: «Новый канал»

В каждом выпуске – 4 селебритиз и 4 ребенка. Они покажут, на что способны, сразившись в разнообразных конкурсах: от командных баттлов до индивидуальных «дуэлей» талантами. Решает, кто победил, искусственный интеллект – Мегамозг (что это – канал держит в секрете). Финальный конкурс определит команду-чемпиона и принесет участникам денежный выигрыш.

За первые дни съемок звездными участниками шоу Нового канала уже успели стать Елена Кравец, Евгений Кошевой, Надежда Мейхер, Андрей Шабанов, Тарас Тополя, Дмитрий Шуров, Melovin и многие другие.

«В детстве у меня был особый талант – я могла дать фору любому взрослому в плане уборки, которая в шоу состязалась в игре «дженга». С пятого-шестого класса у меня начался нездоровый «сдвиг» по чистоте. До сих пор не могу его победить! (смеется). На шоу я пришла сражаться, а не поддаваться детям. Прекрасно помню из детства, что ты очень четко видишь, кода тебе поддаются, а это меняет правила игры, теряется смысл. Вот выиграть у взрослого по-честному – это да!» –  рассказала актриса Студии «Квартал 95» Елена Кравец.

Вот и все спойлеры, которыми канал поделился с нами. Поэтому все подробности обещаем вскоре.

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