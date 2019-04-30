🥇Результаты розыгрыша приглашений на Forge Of Masters. Weplay! League

С помощью сервиса random.org мы определили 10 победителей розыгрыша, которым на почту отправим билеты:
- Олег Кулик
- Анастасия Бадун
- Никита Рыков
- Виталий Саржан
- Владислав Глуховський
- Дима Бальчунас
- Ваня Яренко
- Александр Бейгер
- Ярослав Дементий
- Борис Макабула
Финал Forge Of Masters. Weplay! League пройдет в концерт-холле ВДНГ в Киеве. Участники, кроме просмотра матчей, смогут поучаствовать в тематических конкурсах, взять автограф у игроков и даже выиграть геймерское кресло DXRacer.
Поздравляем победителей и до встречи на финале!