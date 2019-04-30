🥇Результаты розыгрыша приглашений на Forge Of Masters. Weplay! League
НовостиСпецпроекты

🥇Результаты розыгрыша приглашений на Forge Of Masters. Weplay! League

от Telekritika
От Telekritika 91
Главная Новости 🥇Результаты розыгрыша приглашений на Forge Of Masters. Weplay! League

Пришло время назвать десятерых счастливчиков-победителей в нашем розыгрыше билетов на LAN-финал кибертурнира Forge Of Masters. Weplay! League, который пройдет в Киеве с 3 по 5 мая.

С помощью сервиса random.org мы определили 10 победителей розыгрыша, которым на почту отправим билеты:

  • Олег Кулик
  • Анастасия Бадун
  • Никита Рыков
  • Виталий Саржан
  • Владислав Глуховський
  • Дима Бальчунас
  • Ваня Яренко
  • Александр Бейгер
  • Ярослав Дементий
  • Борис Макабула

Финал Forge Of Masters. Weplay! League пройдет в концерт-холле ВДНГ в Киеве. Участники, кроме просмотра матчей, смогут поучаствовать в тематических конкурсах, взять автограф у игроков и даже выиграть геймерское кресло DXRacer.

Поздравляем победителей и до встречи на финале!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

«Интер» накажут за Михалкова и Боярского внеплановой проверкой

05.04.2018

Нацсовет отказался от идеи обязать иностранные телеканалы запустить...

04.02.2019

YouTube vs педофилия: скандал ElsaGate вне времени

20.02.2019

«Хай в них очі нах**н повилазять»: вышел украинский...

14.06.2018

Трансляция королевской свадьбы стала самой рейтинговой на британском...

21.05.2018

Правительственное издание нечаянно продлило военное положение

27.11.2018

Amazon может потерять контроль над рынком электронных книг

26.01.2018

Звезда фильма «Зови меня своим именем» снялся для...

01.03.2018

Аквалангист Полякова и бездомная Дорофеева: чем сегодня удивит...

23.03.2018

Ясновидящий прочитал интимные мысли британской ведущей

13.03.2018