🥇Результаты розыгрыша приглашений на Forge Of Masters. Weplay! League

С помощью сервиса random.org мы определили 10 победителей розыгрыша, которым на почту отправим билеты:

Олег Кулик

Анастасия Бадун

Никита Рыков

Виталий Саржан

Владислав Глуховський

Дима Бальчунас

Ваня Яренко

Александр Бейгер

Ярослав Дементий

Борис Макабула

Финал Forge Of Masters. Weplay! League пройдет в концерт-холле ВДНГ в Киеве. Участники, кроме просмотра матчей, смогут поучаствовать в тематических конкурсах, взять автограф у игроков и даже выиграть геймерское кресло DXRacer.

Поздравляем победителей и до встречи на финале!