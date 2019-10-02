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Gen X, Y, Z и беби-бумеры: сколько времени они проводят в смартфонах?

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 467
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Среднее время использования смартфона потребителями разных возрастов составляет до 30 часов в течение недели

Есть распространенный стереотип, что молодежь не может оторваться от своего смартфона. Но есть ли существенная разница в привычках представителей поколений X, Y, Z и беби-бумеров? Digital-агентство Tecmark провело исследование и изучило, сколько времени англичане проводят за экранами смартфонов и есть ли разница в потреблении между представителями разных поколений.

Gen X, Y, Z и беби-бумеры: сколько времени они проводят в смартфонах?

Для исследования выбрали людей разных возрастов по всей Великобритании, в него попали пользователи iPhone в возрастной группе 18-60 лет, исследовалось время активного экрана. В результате эксперты получили выборку из 60 респондентов, которая легла в основу поведенческого тренда.

Результаты исследования Tecmark показали, что среднее время использования смартфона всеми респондентами составило 29 часов и 8 минут на протяжении недели – то есть больше суток в неделю! В среднем все пользователи получают примерно по 817 извещений на экран телефона в неделю. Ежедневно – по 117 извещений. Максимальным количеством извещений, получаемых одним человеком на смартфон, стало 2757 напоминаний в неделю. Только представьте, сколько это текста! 

Gen X, Y, Z и беби-бумеры: сколько времени они проводят в смартфонах?

Если вернуться к поколенческой теории, исследователям было крайне интересно понять, как используют свой смартфон миллениалы и младшие поколения. Оказалось, что Gen Z (рожденные после 2003 года) и Gen X (1963–1983 гг. рождения) в среднем проводят 29 часа и 29 минут со смартфоном в неделю. Сразу оговоримся, что это не самое большое время использования в опросе. У миллениалов (Gen Y, 1983–2003 гг. рождения) этот показатель составил 12 часов и 20 минут. Большой неожиданностью оказалось, что беби-бумеры (самые взрослые люди в опросе, 1943–1963 гг. рождения) используют свой смартфон 47 часов 18 минут в неделю! Если говорить о любимых соцсетях, то самым популярным приложением у Gen Z и у миллениалов является Instagram, в то же время Gen X больше времени проводит в Facebook, а беби-бумеры предпочитают LinkedIn.

Gen X, Y, Z и беби-бумеры: сколько времени они проводят в смартфонах?

В Украине статистика использования смартфонов менее показательна. В 2018 году Kantar провел исследование всей интернет-аудитории страны и пришел к выводу, что пользователь проводит в мобильных приложениях 2 часа 18 минут в день, тут мы не сильно отстаем от мировых тенденций. В среднем украинцы устанавливают по 40 приложений на свой смартфон. Самыми популярными являются Viber (95%), Youtube (88%), Chrome (88%), Gmail (76%) и Facebook (68%).

Фото: Unsplash, Tecmark

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редактор рубрики "Спецпроекты"