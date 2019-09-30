Что посмотреть: три премьеры Netflix, о которых мы не писали ранее

Несмотря на то, что медиаменеджеры сами заняты производством контента и ни на секунду не расстаются со своими смартфонами, у них тоже бывают моменты, когда хочется усесться в удобное кресло и переключиться на большой экран. Оказывается, они пользуются Smart TV не только ради того, чтобы расслабиться и поиграть в PlayStation, но и чтобы посмотреть интересующий контент в хорошем качестве – HD, Full HD и HD Ultra. Мы подобрали несколько осенних премьер, которые не доступны на украинских ОТТ-сервисах, но весьма занимательны в просмотре.

Документари «Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates»

Пожалуй, самая главная премьера осени про Билла Гейтса и его удивительные мыслительные процессы. Фильм состоит из трех частей и рассказывает о крестовом походе миллиардера в попытке спасти весь мир от бед.

«Политик»

Комедийный сериал Райана Мерфи про богатого отпрыска, мечтающего стать следующим президентом США. Как обычно, у шоураннера Мерфи много юмора и музыки. Напомним, что Райан создал такие популярные сериалы, как «Части тела», «Хор» и «Американская история ужасов».

«Rhythm & Flow»

Netflix начинает новую для себя тему – хип-хоп шоу, очень напоминающее телевизионный формат. Это будет типичное талант-шоу, где судьями выступят мировые звезды рэпа Chance the Rapper, TI и Cardi B. Раз в неделю на стриминге будет выкладываться одна серия, так что просмотр немного затянется, если вы рассчитываете посмотреть все в привычном скоростном режиме «все серии за раз».

Фото: Unsplash, скриншоты сайта Netflix