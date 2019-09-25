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Big Little Things медийщика: умные часы – способ все успевать

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 139
Главная Спецпроекты Big Little Things медийщика: умные часы – способ все успевать

Для кого-то smart-часы стали незаменимым гаджетом, а для кого-то так и остались аксессуаром на запястье коллег

Медиаменеджеры – крайне мультизадачные люди, поэтому маленький гаджет, который может стать помощником в ежедневной управленческой кроссфункциональности, только приветствуется. «Телекритика» продолжает свою рубрику «Big little things медийщика», и сегодня в наше поле зрения попали smart-часы.

Smart часы – гаджет, который однозначно меняет образ жизни. С развитием технологий мы все больше привыкаем к помощникам, и для нас важно, чтобы весь необходимый функционал всегда был под рукой. А еще лучше, на руке. Идеальный формат – умные часы. Вы можете следить не только за временем, но и сиюминутно читать важные сообщения, не пропускать важные сообщения и звонки, пользоваться любимыми приложениями и даже ориентироваться на местности в дальних путешествиях благодаря наличию в часах компаса, GPS, высотомера и даже барометра. Примером такого устройства являются smart-часы Samsung Galaxy Watch.

Часы Samsung Galaxy Watch доступны в корпусах различного размера, в разных оттенках (Midnight Black, Rose Gold, Silver), есть возможность выбрать ремешок под свой образ. Такая кастомизация особенно радует бизнес-леди, которые строго следят за гармоничным сочетанием цветовой палитры своего гардероба. 

умные часы Мужская модель Samsung Galaxy Watch с корпусом 42 мм обладает идеальным размером. За счет стильного дизайна часы напоминают классический хронометр и выглядят на руке более, чем пристойно. Умный циферблат внешне похож на обычные часы, что в хорошем смысле скрывает весь технологический потенциал гаджета за “аналоговым” дизайном. Такая себе дижитализированная обманка, которая смотрится как дорогие классические часы, а на самом деле это smart-часы с ЖК-экраном и оптическим датчиком на тыльной стороне.

Основной управляющий механизм часов – вращающееся механическое кольцо и тачскрин с LED-матрицей. Именно экран является ключевым преимуществом часов Samsung Galaxy Watch. В этой модели диагональ экрана составляет 1,3 дюйма, разрешение – 360 на 360, поэтому качество изображения очень высокое, насыщенное по цветопередаче и с хорошей контрастностью. Согласитесь, очень неплохо как для такого небольшого гаджета. Кроме идеальной картинки, циферблат достаточно прочный и стойкий к царапинам при условии, что вы не ведете экстремальный образ жизни.

Циферблат всегда активный, благодаря чему можно постоянно контролировать время. А еще 4 Гб встроенной памяти и весь любовно собранный плейлист из более чем 500 песен. Благодаря беспроводным наушникам, слушать музыку с часов удобно и на пробежке, и в машине. Функция персонального тренера Galaxy Watch позволяет сосредоточиться во время тренировки на упражнениях и тратить меньше времени на планирование занятия. Часы могут измерять сердечный ритм и контролировать еще шесть показателей физического состояния во время физических нагрузок. Также можно использовать приложение Samsung Health, чтобы контролировать работу сердца и заниматься подсчетом калорий.

Фото: Unsplash

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