Ключевые тренды в глобальной экономике
Мнение экспертов
Финансист Роман Сульжик, теоретик Глеб Буряк и инвестор Даниил Пасько

Мир меняется быстрее, чем когда-либо в истории человечества

«Телекритика» выбрала самые показательные изменения, связанные с технологическим сектором и ростом значения медиа выбранные онлайн-ресурсом Visual Capitalist специализирующемся на больших данных в мировой экономике.

Миллиарды людей связаны в единую коммуникационную сеть, которая позволяет общаться в режиме реального времени и способствует мгновенному распространению идей и инноваций. По мнению медиа эта связанность вместе с меняющейся демографией смещает полюс привычных ценностей, приводит к распространению политической неопределенности и стимулирует экспоненциальный прогресс в технологиях.

В следующей декаде мы станем свидетелями исторической трансформации в мире – в технологиях и в глобальной экономике. Всем нам важно понимать, как изменение big picture («большой картинки») может повлиять на каждого из нас. По прогнозам Всемирного банка, в 2019 году глобальная экономика замедлит свой рост на 2,9%, также ожидается финансовый кризис и общее замедление инвестиций в экономику – все это на фоне сложных международных торговых отношений. В качестве наиболее показательных тенденций мы решили выбрать тренд на смену компаний-лидеров с индустриального на технологический сектор, Китай – как вторую по факту супердержаву и сокращение срока внедрения технологий в нашу повседневную жизнь.



Наши эксперты
«Телекритика» пригласила троих экспертов: финансиста Романа Сульжика (бывший банкир JPMorgan Chase), Глеба Буряка, к. э. н., доцента Украинско-американского университета «Конкордия» и инвестора Даниила Пасько (Diligent Capital Partners) прокомментировать данные по большим изменениям в глобальной экономике, представленные в трех инфографиках.


Самые актуальные данные по изменениям в глобальных процессах представлены изданием Visual Capitalist, анализирующим большие данные по экономике. Каждый из экспертов высказал частичное несогласие с выбранной статистикой или интерпретацией данных в инфографике, что говорит о том, что даже такой обобщающий формат не является некой объективной истиной.


«Технологические компании действительно занимают очень важную роль в нашей жизни. Роль эта растет, становится все более существенной, но под призмой капитализации ее завышают. Подача резкого сдвига в пользу IT выгодна медиа».

Даниил Пасько, Diligent Capital Partners
Смена крупных игроков на мировом экономическом рынке в 2013–2018 годах:
от
индустриальных направлений
к технологическому курсу
НАСТУПЛЕНИЕ HIGH TECH

Исторически главными двигателями бизнеса были компании индустриального сектора. Большинство компаний blue chip (акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности) – это такие промышленные гиганты, как IBM, U.S. Steel, General Electric, Walmart и Ford.

Visual Capitalist приводят такие факты:

- из каждого доллара, потраченного на онлайн-рекламу 60 центов уходит Google и Facebook
- ожидается, что к 2030 AI (искусственный интеллект) будет генерировать $15,7 триллиона глобальной экономики
- стоимость компании Amazon сейчас превышает общую стоимость всех ретейл-магазинов в США.

    Роман Сульжик,
    бывший банкир JPMorgan Chase

    Я бы не делал из графика какие-то далекоидущие выводы. В Америке из 500 топ-компаний Forbes каждые 25 лет 75% компаний выпадают, их место занимают новые. В Европе, наоборот, – выпадают 25%. Америка до сих пор остается самой восприимчивой к трендам: может, это будет медицина, может, искусственный интеллект или космос. Мы не знаем о трансформациях через 10–20 лет, но мы можем четко сказать, эти новые компании будут развиваться в Америке.


    Глеб Буряк, к. э. н., доцент Украинско-американского университета «Конкордия», проектный менеджер группы «Энергетический стандарт»

    Как мы знаем, цикл бизнеса привязан к конкурентным преимуществам компании. Успешный бизнес будет максимально использовать свои сильные стороны, выстраивать вокруг них процессы и в итоге, когда время этого преимущества подойдет к концу, окажется в ловушке, ведь перестроить процессы крайне сложно. Потому регулярная смена лидеров – нормальный процесс. Трагедии в этом нет, по крайней мере для крупного капитала. Все экономические монстры – открытые компании, и капитал свободно кочует из Nokia и Kodak в Apple и Alphabet.

    Технологические компании по своей сути – такие же корпорации. Конечно, с более сложными процессами и гибкими организационными структурами, в то же время они так же подчиняются своим акционерам, регулятору и законам рынка    .
    Даниил Пасько, управляющий партнер Diligent Capital Partners

    Показатель капитализации компаний, указанный на этом графике, на мой взгляд, не самая эффективная оценка важности их продуктов в жизни людей. Почему? Потому что капитализация отображает эту самую важность через доход или прибыль компании, умноженные на рыночный мультипликатор, отражающий ожидания инвесторов. Ожидания инвесторов – это какая-то вера в светлое будущее, рост компании или успех продукта, которая иногда может быть абсолютно безосновательна, что приводит к рыночному «пузырю». Хорошим примером ошибочности таких ожиданий может быть Биткоин, цена которого была разогнана инвесторами до 18 тыс. долларов, а потом рухнула до 4000. В случае технологических корпораций сейчас я вижу раздутые, завышенные ожидания.

    Лучше выстраивать рейтинг по показателям прибыли компаний. Это устойчивый показатель, отражающий важность продукта в жизни людей, – это фактически деньги, которые они готовы заплатить за созданную бизнесом ценность. Откроем, например, график прибыльности и увидим совсем других лидеров: Walmart на первом месте, дальше – Toyota, China National Petroleum Corporation. Видите – классические, традиционные бизнесы до сих пор являются самыми важными и самыми большими.
    Можно ли сказать, что мировая экономика в любом случае идет в информационное русло? Займут ли медийные компании место промышленных и техногигантов?

    Глеб Буряк, к. э. н., доцент Украинско-американского университета «Конкордия», проектный менеджер группы «Энергетический стандарт»

    Безусловно, мировая экономика движется в инфорусло, однако технологические компании столкнутся с главной тенденцией современной экономики – проблемой капитализма в целом. Нужна новая теория и новое регулирование. Традиционный капитализм учитывает только собственность: материальные активы и нематериальные – патенты, лицензии компании на ее балансе. Скажем, качество сотрудников и их квалификация в балансе компании не отражается, зато она может влиять на рыночную цену компании.

    Роман Сульжик, бывший банкир JPMorgan Chase

    График раскрывает, во сколько рынок оценивает право владеть будущими доходами компании. Инвесторы делают прогноз отчасти по доходам прошлым, плюс насколько эта компания хорошо позиционирована, какие ошибки делало руководство. Медийных гигантов невозможно спрогнозировать. Сейчас у меня в портфеле есть Amazon, Netflix, Apple, старомодные компании. Каждый сам для себя принимает решение и делает ставки, инвестирует, покупает акции. Так работает рынок капитализма. Но он часто ошибается, не замечает некоторые имена, которые потом могут взлететь. И это нормально. Основные изменения, мне кажется, будут связаны с искусственным интеллектом, но те же Google, Apple уже лидеры в этих аспектах.



    ВВП китайських городов в сравнении с ВВП стран
    КИТАЙ

    В Китае несколько десятилетий продолжается экономический подъем. Точные прогнозы по этому рынку строить тяжело – размер экономики и населения Китая слишком велик. Например, регион в дельте реки Янцзы, который включает в себя несколько городов, имеет ВВП $2,6 трлн – больше, чем у Италии. Кроме того, многие эксперты утверждают, что правительство Китая не предоставляет экономические данные, по которым эксперты могли бы дать хотя бы поверхностную оценку происходящим процессам
    Роман Сульжик, бывший банкир JPMorgan Chase

    Жалею, что у меня нет китайских активов. Правительство проводит очень грамотную политику урбанизации, бедное сельское население выводят в города. А резерв этот за счет сельского населения очень велик. Второй момент – общая масса, много толкового народа, который учился за границей. И если в начале 90-х на родину возвращались 5% китайцев, то сейчас возвращается около 100% выпускников! Это невероятный показатель. В Китае создали внутреннюю экономику, которая видит спрос. Со средней зарплатой 1000 долл./месяц можно двигать экономику, ведь на еду тратят по-прежнему 100–200 долларов, а остальные деньги – на услуги, вклады, сбережения. У них главный потребитель сферы услуг – местное население. Такое стабильное развитие может тянуться еще лет 10. Безусловно, там много безумно перегретых «точек» – те же пузыри, они могут лопнуть. Но! По факту, есть запущенная экономика, 3 триллиона резервов долларов, высококвалифицированные специалисты, которые смогут со всем этим справиться. Любую проблему решат профессионалы. Насчет Китая не волнуюсь.
    Глеб Буряк, к. э. н., доцент Украинско-американского университета «Конкордия», проектный менеджер группы «Энергетический стандарт»

    Китай уже сегодня составляет 11% мировой экономики, это второй игрок в мире после США. И показательно, что в прошлом году Китай обогнал американцев по объему потребительского рынка, впервые за долгое время американцы не смогли потребить больше всех в мире. Но в целом, США не сдает первую позицию сегодня благодаря более развитому финансовому сектору.

    Несмотря на существенное неравенство в Китае, технологии просочились в страну на всех уровнях, более 90% китайцев совершают покупки в интернете. Удобство операций, мобильных финансов, коммуникации у них на самом передовом уровне. И если вторую половину ХХ века КНР была технологически отсталой и дремучей, адаптируя технологии Запада, покупая, а скорее, просто копируя, то сегодня они дошли до острия науки и копировать больше не у кого.

    Темпы их развития не спали, в разработках ИИ Китай уже обогнал США. А ведь есть еще биотехнологии, робототехника, развитие электронного правительства и кибербезопасности – если вектор развития сохранится, то шестой технологический уклад, либо Индустрию 4.0 в скором времени внедрят именно китайцы.

    Это уже сильно влияет на формат международной экономики, поскольку такой стране нужны свои рычаги влияния, а при создании современной экономической системы интересы Китая не учитывались. Можно ждать сильного развития китайских финансов, создания альтернативы Мировому банку и МВФ, активному продвижению восточной культуры во всех сферах.
    Даниил Пасько, управляющий партнер Diligent Capital Partners

    Созданная в Китае экономика будет ключевой на протяжении всего столетия. Проблема ее заключается в нерыночности. Сложно наблюдать, как она будет двигаться, там не будут действовать стандартные макроэкономические правила на коротких отрезках. Большие сомнения, что мы сможем ее оценивать стандартными экономическими мерками, ведь есть данные, что Китай искажает свою макроэкономическую статистику. Но он однозначно будет доминирующим большим игроком.
    Мешает ли политическая система росту экономики?
    Роман Сульжик, бывший банкир JPMorgan Chase

    Власти Китая провели сегрегацию. Политическая система отдельно, бизнес отдельно. Населению разрешают быть богатыми. У них в перспективе подвинуть иену юанем. Думаю, Коммунистическая партия сделает политическую трансформацию в Китае, расколется на две части: коммунистически-демократическую и коммунистически-республиканскую партии, одни – за богатых, другие – за бедных, как в США. Китай мыслит порядками веков.


    Даниил Пасько, управляющий партнер Diligent Capital Partners

    Тоталитарный режим – особая политика, и как в свое время нельзя было спрогнозировать экономику СССР на коротком отрезке времени, так невозможно и в Китае.

    На длинном отрезке времени я, как либерал, считаю эту модель неэффективной, ведь связь политики и экономики приведет рано или поздно к системному кризису (как в СССР), который невозможно будет починить. При демократии и рыночной экономике происходит множество небольших кризисов, которые очищают систему и делают ее стабильной, – в этом ее прелесть.



    Технологический прорыв – что нас ожидает в медиа, коммуникациях, информационной среде?
    Технологии меняют мир быстрее, чем когда либо

    Известный футуролог и технический директор Google Рэй Курцвейл, чьи прогнозы сбываются последние 25 лет, заметно сократил периоды внедрения новых технологий. Например, по мнению Рэя, уже к концу 2020 года очки будут проецировать изображения прямо на сетчатку, а наноботы будут совершеннее медицинских технологий. Как видно из инфографики, ранее периоды разработки и внедрения занимали в среднем до 20 лет.

    Глеб Буряк, к. э. н., доцент Украинско-американского университета «Конкордия», проектный менеджер группы «Энергетический стандарт»

    Тенденция отлично раскрывает теорию циклов. Если они сокращаются, то стать популярным продукт может гораздо быстрее, чем раньше. Но и забудут о нем так же быстро. Кроме того, все меньше продуктов способны доминировать на рынке: с одной стороны, в экономике сильная концентрация капитала, а с другой – широкое разнообразие продукции. Для нашего встроенного и воспитанного понимания – это совершенно не логично, это противоречит экономической специализации. Тем не менее, это данность, и будущие экономические магнаты сконцентрировали влияние в совершенно разных сферах. Мне кажется, это грозит существенным кризисом в будущем, поскольку технологический маховик раскручивается слишком быстро, и рано или поздно сконцентрированный крупный капитал допустит ошибку, чем может перевернуть сразу все основные рынки одновременно.

    Даниил Пасько, управляющий партнер Diligent Capital Partners

    Из целого графика могу выделить кривые электричества и автомобилей. Загадка, почему нарисовали остальные кривые, ведь их основа –интернет, реальный системный рычаг из мира технологий. Он конвертировал отдельных субъектов в один глобальный мозг. А вторым рычагом станет искусственный интеллект, который изменит вектор человечества. Эти два пункта – не временные хайпы, они действительно изменят ландшафт цивилизации в целом.

    IT-сектор меняет мир, но я консервативен. В свое время изобретение электричества, оружия, открытие пенициллина значительно больше повлияли на мир, чем некоторые технологии, которые сегодня находятся в тренде, но не имеют шанса глубинно изменить жизнь людей.