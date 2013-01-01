Глеб Буряк, к. э. н., доцент Украинско-американского университета «Конкордия», проектный менеджер группы «Энергетический стандарт»



Китай уже сегодня составляет 11% мировой экономики, это второй игрок в мире после США. И показательно, что в прошлом году Китай обогнал американцев по объему потребительского рынка, впервые за долгое время американцы не смогли потребить больше всех в мире. Но в целом, США не сдает первую позицию сегодня благодаря более развитому финансовому сектору.



Несмотря на существенное неравенство в Китае, технологии просочились в страну на всех уровнях, более 90% китайцев совершают покупки в интернете. Удобство операций, мобильных финансов, коммуникации у них на самом передовом уровне. И если вторую половину ХХ века КНР была технологически отсталой и дремучей, адаптируя технологии Запада, покупая, а скорее, просто копируя, то сегодня они дошли до острия науки и копировать больше не у кого.



Темпы их развития не спали, в разработках ИИ Китай уже обогнал США. А ведь есть еще биотехнологии, робототехника, развитие электронного правительства и кибербезопасности – если вектор развития сохранится, то шестой технологический уклад, либо Индустрию 4.0 в скором времени внедрят именно китайцы.



Это уже сильно влияет на формат международной экономики, поскольку такой стране нужны свои рычаги влияния, а при создании современной экономической системы интересы Китая не учитывались. Можно ждать сильного развития китайских финансов, создания альтернативы Мировому банку и МВФ, активному продвижению восточной культуры во всех сферах.