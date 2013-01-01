«Телекритика» пригласила троих экспертов: финансиста Романа Сульжика (бывший банкир JPMorgan Chase), Глеба Буряка, к. э. н., доцента Украинско-американского университета «Конкордия» и инвестора Даниила Пасько (Diligent Capital Partners)
прокомментировать данные по большим изменениям в глобальной экономике, представленные в трех инфографиках.
Самые актуальные данные по изменениям в глобальных процессах представлены изданием Visual Capitalist
, анализирующим большие данные по экономике. Каждый из экспертов высказал частичное несогласие с выбранной статистикой или интерпретацией данных в инфографике, что говорит о том, что даже такой обобщающий формат не является некой объективной истиной.