Знай, мальчик, перед кем колено прикладывать – око Кремля не дремлет

Еще недавно казалось, что ничего хуже, чем антиреклама от оппонентов, ссоры в прямых эфирах и несколько попыток драк, быть элементарно не может. Ошибались все. Еще недавно под пристальным надзором Международной федерации журналистов четверть кандидатов подписали бумагу с публичными обязательствами, изложенными в Декларации в защиту свободы слова. Таким образом кандидаты обязывались не только не нарушать законы, регулирующие предвыборный процесс, но и не спекулировать на СМК, гарантируя отсутствие любых профанаций, спекуляций либо цензуры.

Но, складывается впечатление, что подобные истины для ряда кандидатов остались лишь бюрократической формальностью. Так, медиаобщественность и Национальный совет откровенно удивила предвыборная агитация кандидата Юлии Литвиненко, которая, будучи ведомым интервьюером, решила задавать вопросы своим оппонентам публично.

К примеру, на этой неделе журналистка выпустила ролик, в котором вызвала на дебаты одного из кандидата Владимира Зеленского. По словам Литвиненко, ее возмутил тот факт, что в одном из интервью Зеленский сказал, что преклонит колено перед Путиным. Не перед тем собрался преклоняться, – намекает Юлия, демонстрируя на фоне в своем ролике воинов из АТО, а также людей преклонивших колено перед падшими в боях. На самом же деле, прямая цитата Владимира Зеленского, озвученная в ролике Литвиненко имела место в 2014 году во время эфира ТСН. И звучала она так:

«Я очень хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт, потому что Россия и Украина, мы действительно братский народ. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем, независимо от языка. Я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени наш народ».

Насколько подобная агитация является искажением информации, нарушением стандартов журналистики и законов Украины – сейчас разбираются в Национальном совете.

В то время в сети пользователи разделились на два лагеря, изучая кандидата Литвиненко. Одни уверены, что ролики о Зеленском – ничто иное, как обида Литвиненко за «Позаочі», «Разбор полетов» и «Люди мира», которые закрыл Зеленский в 2012 году, придя на «Интер». Так, Юлия Литвиненко в последнее время дала ряд интервью, в которых косвенно или опосредованно намекала на нелогичность поступков Зеленского в те годы. Другие вспомнили прошлое самой Юлии, а именно тот факт, что ее голос в 2014 году сопровождал бравурную инаугурацию нынешнего президента Петра Порошенко. А поэтому ее «острые» вопросы президенту, как пишут в сети, выглядят как минимум наивно.

Что думает о подобном черном пиаре сам Владимир Зеленский, и собирается ли шоумен вступать в дискуссию с Юлией – «Телекритика» уже отправила вопросы кандидату в президенты.

Также стоит отметить, что на этой неделе на подобные спекуляции обратил внимание Сергей Власенко, юридический представитель кандидата Юлии Тимошенко. Как заявил адвокат, он намерен вести войну со СМК, публикующими недостоверные данные про его кандидатку. На это Наблюдательный совет посоветовал Власенко действовать законным путем, обращаясь к ч.5 ст. 64 Закона «О выборах Президента Украины». Другими словами, обращаться в СМК и давать им три для на разъяснение информации, опубликованной на их ресурсе. В случае, если СМИ не дадут ответ в течении указанного срока – обращаться в суд. Впрочем, неясно о какой дезинформации заявлял Власенко и имеет ли это какое-то отношение к Юлии Литвиненко, которая также решила задать свои вопросы Тимошенко.

Напоследок, пожалуй, вспомним о самой политической рекламе, которая сейчас массово заполняет телеэфир. В поле зрения рабочей группы Национального совета 8 февраля оказались NewsOne, «МаксиTV», «Интер», «Прямой». Так, эксперты отметили, что, к примеру, телеканал NewsOne в период с 30 января по 3 февраля распространил серию передач, которые были посвящены только одному из кандидатов в президенты. В общем, на канале получилось 43 серии хронометражем 52 минуты. Также в период с 30 января в 5 февраля 2019 в передачах новостей Topnews транслировались сюжеты, посвященные Юрию Бойко. Деятельность других кандидатов на пост Президента Украины в указанный период в передачах новостей не освещалась.

Свою любовь к Юрию Бойко проявил и телеканал «Интер», который подал в новостном сюжете предвыборную программу кандидата, что является прямым нарушением ч.10 ст.64 Закона Украины «О выборах Президента Украины», гласящая о том, что в новостях не может размещаться любая агитация.

Как бороться с политическим пиаром в эфире и как пресекать любые попытки кандидатов спекулировать общественным мнением – читайте в материале «Телекритики».