Журналист Николай Семена въехал на контролируемую Украиной территорию

Крымский журналист Николай Семена вернулся на подконтрольные Украине территории. Об этом написала украинская омбудсменка Людмила Денисова на своей Facebook-странице.
«Он (Николай Семена — ред.) в безопасности и направляется в Киев», — пишет Денисова.
В 2017 году так называемый «суд» оккупированного Крыма незаконно осудил журналиста до 2,5 лет условно за статью, в которой он якобы «публично призывал к нарушению территориальной целостности России».
Напомним, 14 января Железнодорожный суд Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и украинского журналиста Николая Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.
Фото: «Политинфо»
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