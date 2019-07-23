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👥 Журналист любимого телеканала Трампа работал на пропагандистском Sputnik

от Telekritika
От Telekritika 832
Главная Новости 👥 Журналист любимого телеканала Трампа работал на пропагандистском Sputnik

Журналисты издания The Daily Beast выяснили, что скандальный репортер правого консервативного телеканала One American News Network (OAN) параллельно работал на пророссийский Sputnik.

Кристиан Роуз, уроженец Новосибирска, известен своими фейковыми материалами для OAN, среди которых полностью фальшивый репортаж о том, что Хиллари Клинтон якобы финансово поддерживала движение «антифа», которое, по мнению Роуза, связано с ИГИЛ. А также фейковый материал о том, что Джордж Сорос (один из важнейших идеологических противников Кремля) во время Второй мировой войны сотрудничал с нацистами (Соросу тогда было 14 лет).

На сайте прокремлевского издания Sputnik информация о Роузе присутствует с декабря 2014 года (само агентство существует с ноября 2014). Роуз писал там, например, про Сирию, где рассказывал историю о якобы вовлеченности спасателей в военные активности, казни и прочие зверства.

Также The Daily Beast пообщались с вокалистом инди-группы Роуза, в которой тот играл в 2015 году в Лос-Анджелесе. Роуз рассказывал своим товарищам о том, что работает на российское издание и пишет про экономику. После избрания Трампа в группе произошел разлад, потому что музыканты имели противоположные взгляды на политику, а Роуз однажды пришел на репетицию в костюме и красном галстуке, как у президента США.

Забавно, что около года назад на Reddit эту тему уже поднимал пользователь u/Megaseelanti, который поставил под сомнение имя Роуза. Дело в том, что на латинице имя журналиста Kristian Rouz пишется как транслитерация с русского произношения более «англосаксонского» Christian Rose, из-за чего пользователь предположил, что это псевдоним. Также u/Megaseelanti не смог обнаружить никакой информации о журналисте в сети.

Напомним, ранее главного редактора «Sputnik Литва» выдворили из Литвы после второго тура президентских выборов из-за «угрозы национальной безопасности».

Фото: Pixabay

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