👥 Журналист любимого телеканала Трампа работал на пропагандистском Sputnik

Кристиан Роуз, уроженец Новосибирска, известен своими фейковыми материалами для OAN, среди которых полностью фальшивый репортаж о том, что Хиллари Клинтон якобы финансово поддерживала движение «антифа», которое, по мнению Роуза, связано с ИГИЛ. А также фейковый материал о том, что Джордж Сорос (один из важнейших идеологических противников Кремля) во время Второй мировой войны сотрудничал с нацистами (Соросу тогда было 14 лет).

На сайте прокремлевского издания Sputnik информация о Роузе присутствует с декабря 2014 года (само агентство существует с ноября 2014). Роуз писал там, например, про Сирию, где рассказывал историю о якобы вовлеченности спасателей в военные активности, казни и прочие зверства.

Также The Daily Beast пообщались с вокалистом инди-группы Роуза, в которой тот играл в 2015 году в Лос-Анджелесе. Роуз рассказывал своим товарищам о том, что работает на российское издание и пишет про экономику. После избрания Трампа в группе произошел разлад, потому что музыканты имели противоположные взгляды на политику, а Роуз однажды пришел на репетицию в костюме и красном галстуке, как у президента США.

Забавно, что около года назад на Reddit эту тему уже поднимал пользователь u/Megaseelanti, который поставил под сомнение имя Роуза. Дело в том, что на латинице имя журналиста Kristian Rouz пишется как транслитерация с русского произношения более «англосаксонского» Christian Rose, из-за чего пользователь предположил, что это псевдоним. Также u/Megaseelanti не смог обнаружить никакой информации о журналисте в сети.

Напомним, ранее главного редактора «Sputnik Литва» выдворили из Литвы после второго тура президентских выборов из-за «угрозы национальной безопасности».

Фото: Pixabay