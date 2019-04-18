❗ Зеленые против бордовых: медиагид по завтрашним дебатам

«Телекритика» составила ответы на самые популярные вопросы о дебатах.

Сколько дебатов будет проходить завтра?

На данный момент оба штаба заявили о готовности выступить только на НСК «Олимпийском» в 19:00. Но тут есть фактор Общественного вещателя, который настаивает на формальном проведении дебатов в стенах НОТУ, как это прописано в законе. Как заявлял ранее глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, студия UA:Першого будет ждать кандидатов в 20:00, сразу после выступления на стадионе. Судя по последнему посту Аласании в Facebook, сейчас ведутся переговоры о переносе дебатов на час позже, в 21:00. Правда, пока команда Зеленского не подтвердила свое присутствие на вторых дебатах в стенах НОТУ, а также о желании принимать участие в проекте «Зворотній бік», на который пригласили кандидатов сразу после дебатов.

Кто организовывает дебаты?

Этим занимаются оба штаба совместно НОТУ. Последняя встреча трех сторон состоялась вчера в стенах МВД, о чем также писал Зураб Аласания. Команду Зеленского представляли юрист Андрей Богдан, Сергей Шефир («Квартал 95») и Кирилл Тимошенко. За команду Порошенко пришли Виталий Ковальчук, Артур Герасимов, Алексей Семенов. Личность последнего взволновала СМИ, так как Семенов – действующий генеральный продюсер телеканала «Прямий». Напомним, что до вчера представители канала всячески открещивались от каких-либо связей с действующим президентом.

Как попасть на дебаты в «Олимпийский»?

За четыре дня до дебатов оба штаба открыли продажу билетов. По состоянию на сегодня, 18 апреля, билетов в наличии уже нет. Как сообщалось в СМИ, каждый человек имел право зарезервировать только два билета (билеты при этом были бесплатными). Согласно официальному регламенту мероприятия, запуск посетителей будет осуществляться в 16:00 (по данным со страницы в Facebook Петра Порошенко, вход будет осуществляться по спискам, начиная с 16:30), в 17:00 начнется развлекательная программа и в 19:00 пройдет то, собственно, ради чего все и собрались. Немаловажно то, что с 10:00 завтрашнего дня до 22:00 проезд по центральным улицам Киева будет ограничен.

Что за развлекательная программа запланирована?

Этот вопрос волнует, наверное, всех. Первоначально речь шла о том, чтобы оба кандидата пригласили «своих» звезд и выступили по очереди: одни – до дебатов, другие – потом. Но кто раньше, а кто позже – консенсус найден не был, а поэтому решили сделать один общий концерт.

Каких звезд позвали выступить на дебатах?

На этом моменте можно с ностальгией вспомнить 2004 год, когда в разных районах страны на сценах выступала вся украинская эстрада, кто – в оранжевых майках, а кто – в голубых. Какие звезды будут выступать и поддерживать кандидатов в этом году – официального списка приглашенных пока нет. Правда, в сети появилась информация, что команду «Зе» будут поддерживать Оля Полякова, Дзидзьо и (скорее всего) «Квартал 95». О том, кого пригласил штаб Порошенко, пока неизвестно ничего.

Правда ли, что сцен будет две?

Да. Именно к такому решению событий пришли оба штаба. Сцены будут располагаться вдоль по обе стороны стадиона. Между сценами планируется фан-зона (все, как и должно быть на массовых концертах). Хотя, еще сегодня в полночь Владимир Зеленский высказал свое недовольство касательно разделения стадиона на две части, ссылаясь на то, что ни в одной европейской стране так не делается.

Кто будет модерировать дебаты?

Это тот вопрос, который на данный момент единогласно решить не удалось. Вероятней всего, ведущим станет Андрей Куликов, который вел монодебаты Порошенко 14 апреля.

Во сколько обойдутся дебаты?

Один час эфира в НОТУ будет стоить 5 миллионов 766 тыс. грн. Что касается дебатов на стадионе, то там стоимость проведения колеблется в пределах 6-8 млн гривен. Их заплатят избирательные фонды кандидатов в президенты.

Какой запланирован регламент и формат дебатов?

Перед началом дебатов, за 10 минут до начала, запланирована жеребьевка, чтобы выбрать того, кто будет первым выступать. Вступительное слово каждого кандидата должно длиться не больше 5 минут, дискуссия – 36 мин непрерывного эфирного времени, завершающее выступление каждого кандидата – не более 5 мин, реплики кандидатов – не более 30 секунд. Вопросы – до одной минуты. Каждый кандидат имеет право задать не больше 4-5 вопросов.

Где можно посмотреть дебаты, если не попадаете на стадион?

Как договорились оба кандидата, трансляцию дебатов будут проводить UA:Перший и Украинское радио.