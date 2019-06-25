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Влогеру Анатолию Шарию отказали в регистрации на выборы в Верховную Раду

от Telekritika
Telekritika 1506
Влогеру Анатолию Шарию отказали в регистрации на выборы в Верховную Раду

Шарий планировал баллотироваться по общегосударственному многомандатному избирательному округу под первым номером своей «Партии Шария». Но вчера на официальном сайте Центральной избирательной комиссии появилась информация, что он получил отказ. О причинах отказа ни ЦИК, ни Шарий пока не сообщают.

Также известно, что ЦИК пропустила и зарегистрировала 29 кандидатов от «Партии Шария» в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Еще 5 человек от партии планируют пойти в Раду в одномандатных избирательных округах.

В начале июня этого года стало известно, что у Анатолия Шария появилась политическая партия «Партия Шария». Она зарегестрирована в Харькове и ее руководителем значится Наталья Чекман.

Также в апреле «Телекритика» сообщала о том, что Шевченковский суд Киева отменил розыск и заочный арест Шария, который находился в Литве, а также отказался инициировать экстрадицию. Дело вернулось на дорасследование в прокуратуру.

Фото: Facebook-страница Анатолия Шария

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