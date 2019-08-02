Украинские журналисты поучатся безопасной работе у пакистанских коллег

Во вторник, 6 августа, в пресс-центре Национального союза журналистов Украины пройдет публичная лекция по вопросам безопасности журналистов. Ее прочитает главный редактор DND News Agency (Пакистан) Икрар Харун. Он – корреспондент с 30-летним опытом работы, эксперт по вопросам вооруженных конфликтов в разных странах.

Икрар Харун расскажет про безопасность сотрудников медиа, в частности операторов и фотокорреспондентов, во время освещения резонансных событий. Слушатели лекции узнают, как современные технологии используются для атак на журналистов и как можно защититься от нападений, а также о том, как оставаться объективным во время конфликта.

Лекция пройдет по адресу: Киев, Крещатик, 27а, пресс-центр НСЖУ. Начало в 14:00.

Фото: ua.news