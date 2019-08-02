НовостиСМИ

Украинские журналисты поучатся безопасной работе у пакистанских коллег

от Telekritika
От Telekritika 299
Главная Новости Украинские журналисты поучатся безопасной работе у пакистанских коллег

В Киев приедет главный редактор пакистанского DND News Agency Икрар Харун. Для украинских журналистов он приготовил лекцию по вопросам безопасности.

Во вторник, 6 августа, в пресс-центре Национального союза журналистов Украины пройдет публичная лекция по вопросам безопасности журналистов. Ее прочитает главный редактор DND News Agency (Пакистан) Икрар Харун. Он – корреспондент с 30-летним опытом работы, эксперт по вопросам вооруженных конфликтов в разных странах.

Икрар Харун расскажет про безопасность сотрудников медиа, в частности операторов и фотокорреспондентов, во время освещения резонансных событий. Слушатели лекции узнают, как современные технологии используются для атак на журналистов и как можно защититься от нападений, а также о том, как оставаться объективным во время конфликта.

Лекция пройдет по адресу: Киев, Крещатик, 27а, пресс-центр НСЖУ. Начало в 14:00.

Фото: ua.news

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

«Интер» закодирует свой сигнал до 15 июля по...

13.06.2018

Стало известно, сколько времени болельщики потратили на просмотр...

25.06.2018

Группа «Поверхность ТВ» запустила телеканал Quiz TV о...

18.02.2019

⛔ Конфликт интересов? Апелляция на решение суда по...

20.06.2019

⏸ Google поставил китайского техгиганта на паузу

20.05.2019

Аналитики: американские журналисты игнорируют журналисток в Twitter

25.06.2018

В один день застрелили двух популярных американских рэперов

19.06.2018

? Нацсовет проведет в Одессе цифровой конкурс на...

12.04.2019

Райан Гослинг получил сотрясение мозга на съемках фильма...

12.06.2018

Татьяна Попова: «В правовом государстве создателей сайта «Паразит»...

17.07.2017