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У «Телекритики» новый главред

от Telekritika
От Telekritika 1476
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Редакцию онлайн-издания «Телекритика» возглавит Юлия Шестакова. До этого она работала в «Детектор медиа», на телеканалах «UA:Перший», «Украина», а также сотрудничала с «Лабораторией цифровой безопасности».

На должности главного редактора «Телекритики» Юлия Шестакова будет отвечать за развитие сайта и контентную стратегию. «Моя задача в “Телекритике” – вывести издание на новый уровень и сделать его источником №1 оперативной информации о медиабизнесе для ключевых лиц рынка», – отмечает Юлия.

Юлия Шестакова более 10 лет в журналистике. Ее профессиональный путь начался с региональных СМИ в АР Крым. В 2014-м, во время аннексии Крыма, переехала в столицу Украины. В Киеве работала корреспондентом отдела новостей на «UA:Перший», выпускающим редактором сайта «Детектор медиа». Последнее место работы – специалист по коммуникациям в общественной организации «Лаборатория цифровой безопасности».

Фото: Александра Йорк

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