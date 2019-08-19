У «Телекритики» новый главред

На должности главного редактора «Телекритики» Юлия Шестакова будет отвечать за развитие сайта и контентную стратегию. «Моя задача в “Телекритике” – вывести издание на новый уровень и сделать его источником №1 оперативной информации о медиабизнесе для ключевых лиц рынка», – отмечает Юлия.

Юлия Шестакова более 10 лет в журналистике. Ее профессиональный путь начался с региональных СМИ в АР Крым. В 2014-м, во время аннексии Крыма, переехала в столицу Украины. В Киеве работала корреспондентом отдела новостей на «UA:Перший», выпускающим редактором сайта «Детектор медиа». Последнее место работы – специалист по коммуникациям в общественной организации «Лаборатория цифровой безопасности».

Фото: Александра Йорк