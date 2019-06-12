✊🏻Томиленко присоединился к маршу журналистов в Тунисе
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✊🏻Томиленко присоединился к маршу журналистов в Тунисе

от Telekritika
От Telekritika 36
Главная Новости ✊🏻Томиленко присоединился к маршу журналистов в Тунисе

В Тунисе проходит 30-й Конгресс Международной федерации журналистов, который открылся маршем солидарности по центру города. В марше приняли участие около 400 журналистов, среди которых был и глава НСЖУ.

Марш прошел вечером 11 июня. Журналисты несли портреты погибших коллег, скандировали «Солидарность» и требовали справедливости для журналистов, заключенных в тюрьму по политическим причинам. Также они требовали расследования убийств Павла Шеремета, Яна Куцяка, Дафны Галиции и других погибших работников медиа. Марш закончился около здания Ассоциации журналистов Туниса.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в посте, опубликованном с места событий, написал: «Безопасность и справедливость – это наши принципиальные требования к правительствам всех стран мира. Солидарность – наш призыв к каждому журналисту, чтобы мы не мирились с безнаказанностью и атаками на наши права».

Томиленко в Тунисе

Глава НСЖУ на марше в Тунисе. Фото со страницы Facebook Сергея Томиленко.

Впервые за 90 лет проведения Конгресса МФЖ он пройдет на африканском континенте. Его посетят представители журналистских ассоциаций и объединений из более 150 стран мира. Теперешний конгресс посвящен вызовам журналистики в цифровую эпоху и утверждению новой редакции глобального кодекса журналисткой этики.

Ранее глава НСЖУ призвал Владимира Зеленского перезапустить Совет по защите свободы слова.

Фото: Facebook-страница Сергея Томиленко

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