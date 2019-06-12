✊🏻Томиленко присоединился к маршу журналистов в Тунисе

Марш прошел вечером 11 июня. Журналисты несли портреты погибших коллег, скандировали «Солидарность» и требовали справедливости для журналистов, заключенных в тюрьму по политическим причинам. Также они требовали расследования убийств Павла Шеремета, Яна Куцяка, Дафны Галиции и других погибших работников медиа. Марш закончился около здания Ассоциации журналистов Туниса.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в посте, опубликованном с места событий, написал: «Безопасность и справедливость – это наши принципиальные требования к правительствам всех стран мира. Солидарность – наш призыв к каждому журналисту, чтобы мы не мирились с безнаказанностью и атаками на наши права».

Впервые за 90 лет проведения Конгресса МФЖ он пройдет на африканском континенте. Его посетят представители журналистских ассоциаций и объединений из более 150 стран мира. Теперешний конгресс посвящен вызовам журналистики в цифровую эпоху и утверждению новой редакции глобального кодекса журналисткой этики.

Ранее глава НСЖУ призвал Владимира Зеленского перезапустить Совет по защите свободы слова.

Фото: Facebook-страница Сергея Томиленко