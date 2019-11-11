Ткаченко и Бородянский прокомментировали «требования и стандарты новостей» в указе президента

8 ноября на официальном сайте президента разместили указ №837/2019, в котором сказано, что Верховная рада Украины должна разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Данный пункт вызвал беспокойство у медиасообщества. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский и председатель Комитета ВР по во вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко считают, что в указе «терминологическое недоразумение».

Александр Ткаченко убежден, что возникло терминологическое недоразумение. По его словам, среди намерений закона – ввести понятия «опасная информация», «дезинформация», «недостоверная информация». Об этом Ткаченко сообщил Пятому каналу.

«В формулировке – определенная техническая ошибка. Речь идет о принятии медийного закона, в рамках которого будет обсуждаться то, о чем мы говорили раньше: что трактовать дезинформацией, фейками и каким образом определяются эти категории. Особенно когда речь идет о СМИ государства-агрессора и их политике на украинских просторах. Я думаю, что вопрос цензуры вообще не стоит и в Украине этот вопрос не обсуждается», – пояснил Ткаченко.

Министр Владимир Бородянский в своем Telegram-канале обратился к журналистам относительно данного указа: «Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в указе президента слов об установлении «требований и стандартов новостей». Это терминологическое недоразумение, возникшее из-за ложного применения термина «стандарты новостей» в документах МКМС. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право — исключительно профессионального сообщества».

В Комитете защиты журналистов (CPJ) убеждены, что для того, чтобы изменить ситуацию со свободой СМИ, правительству, прежде всего, следует уделить внимание защите журналистов-расследователей. А некоторые идеи в законодательной сфере могут лишь негативно повлиять на ситуацию.

«Если новая власть Украины хочет продемонстрировать уважение к безопасности журналистов и защите СМИ, прежде всего, нужно уважать и поддерживать проекты журналистов-расследователей — такие как «Схемы» и не подвергать их опасности».

Также в Комитете считают, что свободу слова и безопасность журналистов в любой стране не обеспечивают путем криминализации деятельности или введением тех или иных ограничений.

Ранее Зеленский поручил Кабмину разработать общие стандарты новостей для СМИ.

Фото: pexels

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