❌The New York Times откажется от политических карикатур
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❌The New York Times откажется от политических карикатур

от Telekritika
От Telekritika 44
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С 1 июля 2019 года в международном издании The New York Times перестанут публиковать политические карикатуры на фоне скандала об антисемитизме. Скандал произошел после карикатуры на Трампа и Нетаньяху.

11 июня Джеймс Беннет, редактор газеты, заявил, что это плановая мера и международное издание еще год назад планировалось привести в соответствие с американским. Карикатурист NYT Патрик Чаннет считает, что это произошло из-за обвинений в антисемитизме одной из карикатур. Об этом сообщает издание DW.

В апреле NYT опубликовали карикатуру на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который в образе собаки-поводыря вел слепого президента США Дональда Трампа. На Нетаньяху был надет ошейник со звездой Давида.

Карикатура на Трампа и Нетаньяху

Карикатура NYT на Трампа и Нетаньяху. © The New York Times

Карикатура вызвала негодование в американской еврейской общине, а постоянный представитель Израиля в США сравнил публикацию с нацистским пропагандистским таблоидом Der Stürmer. Карикатуру осудили и в редакции The New York Times, пообещав наказать ответственного редактора.

Чаппат выразил беспокойство по поводу того, что СМИ все больше прогибаются под общественным и политическим давлением: «За последние годы некоторые самые талантливые карикатуристы лишились работы из-за того, что их издатели посчитали их работы слишком критичными по отношению к Трампу. Быть может, нам пора начинать беспокоиться», – говорит он.

Ранее Мадонна заявляла, что чувствует себя «изнасилованной» после статьи в The New York Times.

Фото: Getty Images

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