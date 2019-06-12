❌The New York Times откажется от политических карикатур

11 июня Джеймс Беннет, редактор газеты, заявил, что это плановая мера и международное издание еще год назад планировалось привести в соответствие с американским. Карикатурист NYT Патрик Чаннет считает, что это произошло из-за обвинений в антисемитизме одной из карикатур. Об этом сообщает издание DW.

В апреле NYT опубликовали карикатуру на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который в образе собаки-поводыря вел слепого президента США Дональда Трампа. На Нетаньяху был надет ошейник со звездой Давида.

Карикатура вызвала негодование в американской еврейской общине, а постоянный представитель Израиля в США сравнил публикацию с нацистским пропагандистским таблоидом Der Stürmer. Карикатуру осудили и в редакции The New York Times, пообещав наказать ответственного редактора.

Чаппат выразил беспокойство по поводу того, что СМИ все больше прогибаются под общественным и политическим давлением: «За последние годы некоторые самые талантливые карикатуристы лишились работы из-за того, что их издатели посчитали их работы слишком критичными по отношению к Трампу. Быть может, нам пора начинать беспокоиться», – говорит он.

Ранее Мадонна заявляла, что чувствует себя «изнасилованной» после статьи в The New York Times.

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