Телеэтика: кто такой Уильям Говард Рассел?

Еще одним явлением, порожденным во многом событиями Крымской войны, стала профессия военного корреспондента. Которая внезапно поставила вопрос взаимоотношений между прессой и властью невероятно остро.
Мать-цензура
Даже в развитых европейских государствах XIX века цензура не была чем-то необычным или противоестественным. А в Российской империи с 1804 года Цензурный устав существовал вполне официально, вместе с профессией цензора. При Александре I он был чуть более либеральный, а при Николае I – жесткий и строгий. И хоть Россия была крайним случаем, в других странах власти продолжали открыто влиять на прессу и литературу, прямо или опосредованно.
Власти Великобритании влиять на прессу прямо не могли. Частью протестантского мировоззрения британцев было уважение к духу коммерции и частной собственности, а практически все периодические издания на Альбионе тогда были частными. И даже печатались в частных типографиях, поэтому повлиять на их содержание было затруднительно. В ход, конечно, шли разнообразные косвенные методы, вроде внеплановых проверок, но в целом пресса в Британии уже тогда была достаточно независимой.
Для самой прессы такая независимость означала в том числе и то, что власти в случае чего могли отказать журналистам в помощи, а все расходы ложились на плечи владельца издания. Издания находились в постоянной конкуренции между собой, что вынуждало журналистов все чаще идти на риск ради оперативности.
Именно в рамках этой гонки за тиражи и прибыль газета The Times отправила своего корреспондента Уильяма Говарда Рассела на Крымскую войну.
Неудобный журналист
Точнее, Рассел отправился в сторону Восточной Европы даже до того, как война началась. Политическое чутье у руководства Times было отменное, они вовремя почувствовали напряжение международной обстановки. Уже в феврале 1854 года Рассел был на Мальте, откуда к осени того же года прибыл в Крым.
Так как деятельность Рассела была сугубо частной, никакого довольствия от штаба британской армии ему положено не было. Помощь можно было попросить, и офицеры вряд ли бы отказали известному журналисту. Но это могло помешать Расселу освещать события беспристрастно, поэтому свой корпункт он обустроил в татарской мазанке, возле Церкви Двенадцати апостолов в Балаклаве.
И почти с самого начала войны оказалось, что своими публикациями Уильям Рассел подрывает авторитет британского командования. Дело в том, что Британская империя тогда держала под контролем огромные территории. Солдат часто не хватало, поэтому во время Крымской войны власти активно вербовали добровольцев. Вербовщик получал плату за каждого солдата. Само собой, для того чтобы уговорить человека пойти воевать за сотни миль от дома, ему приходилось рассказывать о том, что ничего страшного там нет, война продлиться не долго и будет почти легкой прогулкой за хорошее жалование.
Публикации Times, основанные на телеграммах Рассела, получались настолько критическими, что ряды добровольцев начали редеть. Военкор достаточно честно писал о тяготах войны, проблемах снабжения и ошибках британского штаба.
Реакция властей
Первой характеристику публикациям Рассела дала лично королева Виктория. Ее вывод был кратким и емким: «Нападки на армию». Корреспондента считал своим личным врагом главнокомандующий британской армией в Крыму лорд Фицрой Джеймс Генри Сомерсет Реглан, его публично осуждал премьер-министр лорд Абердин.
Но никакой конкретной реакции от властей на деятельность Рассела в итоге не было. Не исключено, что на это повлияли события 25 октября 1854 года. В тот день в ходе Балаклавского сражения британской бригаде легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана поступил приказ атаковать позиции русских. Атака вышла абсолютно самоубийственная и тактически не нужная. Больше половины кавалеристов погибли, многие были ранены, но никакого преимущества британцам на поле боя это не дало.
До сих пор не до конца понятны причины. Возможно, лорд Реглан дал ошибочный приказ, неправильно оценив обстановку. А может просто сам приказ дошел до лорда Кардигана в искаженном виде. Но факт остается фактом – атака легкой кавалерии под Балаклавой остается одной из самых трагических страниц британской военной истории.
Уильям Рассел при этом присутствовал лично и живописал атаку густыми красками:
«Итак, мы наблюдали, как они ворвались на батарею; затем, к восторгу своему, мы увидели, что они возвращаются, пробившись сквозь колонну русской пехоты, разметав ее как стог сена. И тут их – потерявших строй, рассеявшихся по долине – смел фланговый залп батареи на холме. Раненые и потерявшие коней кавалеристы, бегущие к нашим позициям, красноречивее любых слов свидетельствовали об их печальной судьбе – да, они потерпели неудачу, но даже полубоги не смогли бы сделать большего… В 11:35 перед проклятыми московитскими пушками более не осталось британских солдат, кроме мертвых и умирающих…»
Публикация Рассела вызвала шок в британском обществе. Начали вспоминаться и другие материалы в Times о проблемах в армии. По инициативе члена Палаты общин Джона Артура Робака было начато расследование, итогом которого стала отставка всего кабинета министров лорда Абердина.
Обвинения сняты
Внезапно оказалось, что корреспондент Уильям Говард Рассел – это не враг, а друг британской армии. В своих публикациях он описывал проблемы, которые британское командование замалчивало. И парламентское расследование показало, что эти проблемы со снабжением и просчетами штаба были вполне реальными.
Обвинения в работе на Российскую империю с Рассела тоже были сняты. Во-первых, о проблемах русских он тоже писал, просто состояние своей армии его интересовало гораздо больше, чем чужой. А во-вторых, одной из целей, которую преследовал Рассел своими публикациями, было улучшение положения простых солдат. Именно он обратился к королеве Виктории с предложением награждать не только офицеров, но и рядовых. Так среди военных наград Британии появился Крест Виктории, вручающийся за героизм и доблесть в боевой обстановке, независимо от звания и рода войск.
Несмотря на то что публичные нападки на Рассела почти прекратились, в конце 1855 года он был отозван из Крыма. Скорее всего, его враги из окружения лорда Абердина приложили к этому руку. Но на карьеру корреспондента это никак не повлияло. После Крыма он будет работать британским военным корреспондентом в Индии, Италии, Дании, США и Южной Африке. Королева Виктория, некогда отзывавшаяся о нем презрительно, наградит Рассела Королевским Викторианским орденом, а в 1895 году посвятит в рыцари.
В жизни первого в истории военного корреспондента будет немало приключений, и написать он тоже еще успеет о многом. Но именно события Крымской войны показали, что принципиальность прессы может влиять на общество, отправлять в отставку премьер-министров и заставлять краснеть высшее военное командование. Именно с публикаций Уильяма Рассела в газете Times началась новая эра журналистики.
Для коллажа были использованы:
Изображение из Библиотеки Конгресса США, отдел эстампов и фотографий
https://www.loc.gov/pictures/item/2001697687/
Creator(s): Fenton, Roger, 1819-1869, photographer
Работа Уильяма Симпсона (1823–1899) «Атака Малахова кургана»