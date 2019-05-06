Телеэтика: как не сойти с ума в эпоху постправды
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Телеэтика: как не сойти с ума в эпоху постправды

от Дмитрий Раевский
От Дмитрий Раевский 1025
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Сегодня в рамках нашей постоянной рубрики «Телеэтика» мы поговорим о понятии, которое вошло в нашу жизнь относительно недавно, но плотно и основательно. Ни дня не проходит, чтобы кто-то не сказал, что мы живем в страшную эпоху постправды, когда никому нельзя верить, а истина стала относительной.

Насколько эти слова справедливы? Живем ли мы в эпоху постправды, и что это вообще такое? Давайте разбираться.

Откуда есть пошла постправда

Впервые термин «постправда» в 1992 году использовал американский драматург сербского происхождения Стив Тесич в эссе о войне в Персидском заливе. Шли годы, и термин обрастал смыслами, как скелет – мышцами. После террористической атаки на башни-близнецы ВТЦ 11 сентября 2001 года журналист Эрик Альтерман назвал «политической средой постправды» невнятные и противоречащие друг другу заявления администрации президента Джорджа Буша-младшего.

Телеэтика: как не сойти с ума в эпоху постправды

Фото: обложка журнала Time от 3 апреля 2017 года

Но тогда это были скорее полемические приемы. Окончательно термин «постправда» утвердился и обрел свой нынешний смысл в 2010 году. Определение дал блогер Дэвид Робертсон в статье для онлайн-издания Grist. По Робертсону, постправда – это политическая культура, в которой публичное содержание политики (общественное мнение и содержание новостей) почти полностью оторвалось от сути законодательства.

В бурных политических событиях последних лет термин окреп и окончательно вошел в нашу жизнь. Информационные войны вокруг выборов президента США в 2016 и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза того же года уже иначе как следствием «эры постправды» никто и не называл.

Что это такое

Оксфордский словарь английского языка назвал слово post-truth («постправда» или «постистина») словом 2016 года. И дал исчерпывающее определение:

Постправда – обстоятельства, при которых объективные факты являются менее значимыми при формировании общественного мнения, чем обращения к эмоциям и личным убеждениям

На практике это означает, что, если, например, некое утверждение политика уже было неоднократно развенчано и признано ложью или заблуждением, он может спокойно продолжать его повторять. И все равно найдутся люди, которые ему поверят. Во-первых, потому что многие могут быть с разоблачением банально не знакомы – информации вокруг слишком много, пропустить не мудрено. А во-вторых, утверждение политика может нравиться человеку гораздо больше, чем его критика, отвечать убеждениям и картине мира. Эмоции перекрывают факты, ложь становится истиной. Так рождается постправда.

Телеэтика: как не сойти с ума в эпоху постправды

Нереальность

Еще одним важным термином, который пришел вслед за постправдой, стала так называемая «нереальность» (unreality). Это новая концепция, которая во многом схожа с пропагандой или теорией заговоров, но куда глобальнее их. Самым простым определением этой концепции является расхожая фраза: «Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов».Человек считает, что имеет целостную и сформированную картину мира. Если какие-то факты начинают мешать этой картине, то человек сам искривляет свою реальность так, чтобы они не мешали.

Например, с помощью все той же конспирологии. Отрицая одно объяснение каким-то событиям и явлениям как неудобное, человек вынужден прибегнуть к другому. Если он верит в то, что Россия не причастна к войне на Донбассе, то ему приходится самому себе объяснить факт разрушенных городов беспредельными бомбежками их украинской армией. А успехи украинской армии на фронте легко объясняются для человека тем, что на самом деле там давно воюют солдаты НАТО и американцы. Ведь он точно уверен, что украинцы не могли бы воевать сами, его в этом не нужно даже убеждать.

Этот психологический механизм очень сильно облегчает работу пропагандисту. Человека остается только слегка подтолкнуть к нужным выводам, а остальное по их обоснованию для себя и принятию он сделает сам. Более того, такой человек оказывается намертво привязан именно к тем СМИ и информационным площадкам, которые постоянно подпитывают его искривленную реальность новыми «фактами» и «доказательствами». Все, что не вписывается в картину мира, отметается как враки, пропаганда и та самая «постправда». Уверенность в собственной реальности крепнет день ото дня. Замкнутый круг.

Критика постправды

Но не все так страшно. Термин «постправда», пусть и объясняет многое из происходящего в информационном пространстве, является все же умозрительным. Да, политики часто врут и искажают факты, СМИ предвзяты и ангажированы, а эмоции часто бывают сильнее логического мышления и анализа. Ничего нового в этом нет, так было всегда.

Профессор Гарвардского университета в области государственного устройства Дженнифер Хосчилд утверждает, что на протяжении XVIII и XIX веков ситуация с правдой и истиной в прессе была ничуть не лучше, чем сейчас. Памфлетные войны, откровенная «заказуха» и «джинса», анонимные листовки и политические интриги через СМИ – это все уже было, и было неоднократно. Просто в ХХ веке в США и Западной Европе пресса стала значительно нейтральнее, появились стандарты и правила, накал публичной риторики заметно спал. А сейчас «памфлетные войны» просто переживают второе рождение после относительного затишья.

Человек оказывается намертво привязан именно к тем СМИ, которые постоянно подпитываютего искривленную реальность новыми "фактами"и "доказательствами"

Новизна в том, что информации вокруг нас стало слишком много. И простой человек банально не успевает ее воспринимать и анализировать. С одной стороны, он видит вокруг себя множество фактов, утверждений и домыслов, а с другой, не может собрать их воедино. Человеку начинает казаться, что от него что-то утаивают. Поэтому он ищет уже готовые схемы восприятия, которые ему прямо под нос подсовывают пропагандисты.

Поэтому пресловутая «эпоха постправды» – это не новый ужасный мир будущего, в котором никому нельзя верить. Это время информационного взросления человечества, когда нам придется привыкнуть проверять и анализировать все поступающие факты. Объективная истина никуда не исчезла. В каком-то смысле она ближе и доступнее, чем когда-либо в человеческой истории. Просто теперь приходится хорошо покопаться, чтобы отделить ее от лжи.

Для коллажа были использованы фотография Дональда Трампа gettyimages и кадры: © Киностудия «Казахфильм» им. Шакена Айманова, 1988г., © DISNEY. ALL RIGHTS RESERVED.

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