🐁 Лабораторные нимфы: что пишут критики о «Дау» Ильи Хржановского

Хотя вряд ли кто-то из критиков сможет похвастаться тем, что увидел «Дау» целиком: 15 серий общей длительностью 700 часов будут демонстрироваться аж до 17 февраля. К тому же, поскольку проект иммерсивный, полученный опыт будет весьма субъективным в каждом отдельно взятом случае. Тем не менее, первые мнения о проекте, создававшемся с 2006 года, в прессе уже прозвучали.

«Что сказать о самих фильмах? Натуралистичные и затягивающие, они заманивают зрителя в мир этических дилемм своих персонажей, в научные дискуссии и разыгранные в реальном времени половые акты. Поиск человеком свободы – в репрессивном обществе, научной лаборатории или браке – постоянная тема фильмов, – пишет The New York Times. – Временами они показывают человечество в худшем свете: нервные срывы, инцест, унизительные и брутальные допросы в КГБ. Все это становится еще более шокирующим, когда понимаешь, что люди на экране не играют, а реагируют на реальные условия, в которые их поставили».

Журнал Британского института кино Sight and Sound также опубликовал подробный разбор увиденного. «Некоторые из фильмов “Дау” не имеют субтитров. Вы смотрите их на русском с синхронным переводом на английский через наушник, который вставляете в левое ухо. Очевидно, так показывали иностранные фильмы в СССР, но это придает происходящему комический эффект. Дубляж безэмоционален: во время сцен секса или жарких споров голоса остаются одинаково монотонными.

«Присутствует также странная интерлюдия, в которой Дау пытается выбрать горничную, заставляя трех невероятно эффектных претенденток проходить “конкурс”, в котором они скачут по квартире, как греческие нимфы»

Второй из показанных фильмов был более сильным. Нора в отъезде, и Дау получает квартиру в свое распоряжение. [Имеются в виду экранные версии физика Льва Ландау и его жены – Ред.] К нему приезжает его давняя подружка из Греции, шикарная Мария – очевидно, настоящая девушка [исполнителя главной роли] Теодора Курентзиса. Они говорят о любви и поэзии. […] Нора неожиданно возвращается, провоцируя вражду, ревность и горький комизм. Присутствует также странная интерлюдия, в которой Дау пытается выбрать горничную, заставляя трех невероятно эффектных претенденток проходить “конкурс”, в котором они скачут по квартире, как греческие нимфы».

«Это авторское кино массивнейшего, сногсшибательного уровня», – резюмирует критик.

Сегодня Variety также опубликовало список 13 главных фильмов фестиваля «Сандэнс».

Фото: Олимпия Орлова