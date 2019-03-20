🙅🏻‍♂️Russia Today запрещает сотрудникам обсуждать и критиковать канал

Об этом сообщает портал Znak.

Znak получил текст этого соглашения с подписью Алексея Николова, гендиректора «ТВ-Новости» – компании, владеющей каналами RT. В соглашении написано, что журналистам, операторам и другим работникам запрещается обсуждать происходящее в RT с посторонними лицами, критиковать канал в соцсетях и интервью. Договор действует не только во время работы, но и в течение 20 лет после увольнения.

Под конфиденциальной информацией в тексте имеется в виду «информация организации или об организации любого характера (производственная, техническая, экономическая, организационная и другая), в том числе о внутренней структуре организации, показателях деятельности организации, способах осуществления организацией и ее работниками профессиональной деятельности, стиле и методах работы, в том числе полученная на рабочих совещаниях, о контрагентах, <…> об условиях заключенных договоров».

Способами разглашения будут считаться интервью, публичные выступления, открытая переписка (в том числе электронная), сообщения в блогах и на форумах, а также в личных беседах. Ознакомление с конфиденциальной информацией хотя бы одного постороннего лица будет расценено как разглашение этой информации.

Напомним, RT – российский информационный канал, который западные СМИ регулярно обвиняют в необъективной подаче информации и предвзятости в освещении событий, связанных с политикой России и Запада.

Ранее Facebook разблокировал страницы англоязычных проектов, финансируемых RT. Их подозревали в «российском вмешательстве».

Фото: Wikipedia