⭐Российский телеканал «поговорил» с почившей певицей

12 мая состоялось прощание с журналистом Сергеем Доренко, на котором телеканал «Звезда» смог «пообщаться» с народной артисткой СССР Еленой Образцовой. Судя по скриншотам пользователей Twitter (новость с сайта удалили), певица считала Доренко «высочайшим профессионалом высочайшего класса, очень любящим людей и оправдавшим все, что касается журналиста». «У него был компромисс – это правда. У него была прямая линия. Или он говорил правду, или он не говорил», – цитировала Образцову «Звезда».

Сообщают, что телеканал Звезда на несостоявшихся похоронах Доренко, поговорил с Еленой Образцовой, умершей в 2015 году. Майские праздники в этом году были слишком длинные. pic.twitter.com/Nm4I9mRH8z — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) May 12, 2019

Елена Образцова – советская российская оперная певица, исполнила более 85 оперных партий на крупнейших мировых оперных сценах. Скончалась в 2015 году от лейкемии.

Ранее «Телекритика» сообщила, что в Киеве сожгли машину главреда ТВі.

Фото: ATV