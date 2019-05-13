⭐Российский телеканал «поговорил» с почившей певицей
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⭐Российский телеканал «поговорил» с почившей певицей

от Telekritika
От Telekritika 73
Главная Новости ⭐Российский телеканал «поговорил» с почившей певицей

Российский телеканал «Звезда» опубликовал комментарий певицы Елены Образцовой, который якобы взял на похоронах журналиста Сергея Доренко. Похороны Доренко состоялись 12 мая 2019 года, а Образцова умерла на четыре года раньше.

12 мая состоялось прощание с журналистом Сергеем Доренко, на котором телеканал «Звезда» смог «пообщаться» с народной артисткой СССР Еленой Образцовой. Судя по скриншотам пользователей Twitter (новость с сайта удалили), певица считала Доренко «высочайшим профессионалом высочайшего класса, очень любящим людей и оправдавшим все, что касается журналиста». «У него был компромисс – это правда. У него была прямая линия. Или он говорил правду, или он не говорил», – цитировала Образцову «Звезда».

Елена Образцова – советская российская оперная певица, исполнила более 85 оперных партий на крупнейших мировых оперных сценах. Скончалась в 2015 году от лейкемии.

Ранее «Телекритика» сообщила, что в Киеве сожгли машину главреда ТВі.

Фото: ATV

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