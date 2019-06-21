📰Президент отменил указ о государственной экономической поддержке печатных СМИ

Указ президента Украины от 16 апреля 1997 года № 332 «О государственной экономической поддержке отечественных печатных средств массовой информации» гласит:

«Признать необходимым осуществлять, начиная с 1997 года, меры, направленные на государственную экономическую поддержку отечественных печатных средств массовой информации, учредителями которых являются Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, творческие союзы Украины, общественные организации, государственные научно-исследовательские учреждения и учебные заведения, трудовые и журналистские коллективы редакций. Такую поддержку осуществлять, в частности, путем регулирования тарифов на полиграфические услуги по печати, транспортных перевозок и распространение газет и журналов».

1 января 2016 года вступил в силу Закон Украины «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации». Это был один из шагов исполнения Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Закон должен ограничить влияние государства на СМИ и интегрировать отечественный медиасегмент в мировое информационное пространство.

Кроме того, замглавы Администрации президента Кирилл Тимошенко в комментарии «Детектор Медиа» заявил, что команда АП разрабатывает целый пакет законопроектов по медиаиндустрии. Среди них будет закон про деолигархизацию СМИ.

«У меня уже есть определенные наработки. Это можно назвать деолигархизацией СМИ. Это комплекс мероприятий, который избавит СМИ от влияния собственников – не столько на СМИ, сколько на редакционную политику. Проблема не в том, кто владелец канала, а в том – что владелец имеет рычаг влияния на информационную редакционную политику», – отметил он.

Ранее мы сообщали, что Госкомтелерадио реформировало 92% коммунальных печатных СМИ.

Фото: сайт президента Украины