Президент должен уволить Юлию Мендель — журналисты

Напомним, пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель оттеснила журналиста программы “Схемы” проекта “Радио Свобода” Сергея Андрушко, когда он пытался задать вопрос главе Офиса президента Андрею Богдану и президенту Зеленскому.

Сама Мендель на своей странице в Facebook написала, что не толкала журналиста, а останавливала. Также она отметила, что Сергей Андрушко — “не самый нежный джентльмен”.

«В США «нет» для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются… Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко — не самый нежный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения — давайте на цивилизованное «нет» не набрасываться на делегацию ради красивой картинки”, — написала Мендель в соцсети.

Вскоре редакция программы “Схемы” на своей странице в Facebook “во избежание манипуляций со стороны представителей Офиса президента и спикера Зеленского” опубликовала полное видео общения Андрушко с Мендель и попытки журналиста получить комментарии.

Инцидент вызвал волну обсуждений в сети и СМИ. “Телекритика” промониторила Facebook-страницы украинских журналистов и собрала их реакции:

Михаил Ткач, журналист программы “Схемы” проекта “Радио Свобода” один из первых прокомментировал инцидент: “Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам!”

Дмитрий Реплянчук, журналист “Слідство.Info” считает, что “на Юлию Мендель было бы правильно написать заявление по 171-й статье (препятствование журналистсткой деятельности)”.

Марина Ансифорова, журналистка проекта “Bihus.Info” на своей странице в Facebook интересуется, действительно ли руководители пресс-секретарей просят их “прикладывать все усилия к тому, чтобы журналисты не могли задать неудобный вопрос”.

Татьяна

Татьяна Козырева, журналистка BuzzFeed News так прокомментировала ситуацию: “Каждый порядочный журналист теперь с мыслями из #freehugswithiuliia”.

Татьяна Даниленко, журналистка «Радио НВ»: «Власти меняются, а их повадки — не очень».

Николай Фельдман, журналист, основатель Flower.vision, считает, что Мендель “должна быть привлечена к ответственности с запретом занимать должность пресс-секретаря”.

Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины заявил, что пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов и попросил Офис президента и Юлию Мендель “пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли”.

Даниил Мокрик, журналист “Bihus.Info” считает, что президент Зеленский должен уволить Юлию Мендель: “Если президент не уволит Мендель, то это означает, что он поддерживает такое поведение и распускание рук. И тогда он прямо признает себя врагом СМИ, свободы слова и открытости”, — написал журналист.

Настя Станко, журналистка «Громадського телебачення» считает, что Мендель нужно работать охранником.

Иван Гребенюк, журналист «Настоящего времени» прокомментировал: «Это, я так понимаю, новая (забытая старая) реальность со свободой слова и демократическими процессами в Украине?».

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что намерен дать пресс-конференцию в октябре.

Фото: скриншот видео «Радио Свободы»

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