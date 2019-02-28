🤷 Почему вы собрались под офисом телеканала «1+1»? Потому что артисты

Сбор активистов начался около 9 утра возле кинотеатра «Жовтень» на Подоле. После пересчета митингующие колонной пошли в сторону телеканала «1+1». Как заметили сотрудники канала, подавляющее большинство протестующих – люди пожилого возраста и лишь вскоре к пенсионерам присоединились молодые люди в спортивных костюмах.

Главное, что надо было понять, – с какой целью активисты прибыли под офис «1+1» и чего хотят. «Телекритика» записала самые яркие цитаты из интервью с протестующими.

Диалог 1:

Женщина 1: Это Порошенко нас тут всех собрал…

Журналист: И сегодня, и вчера?

Женщина 1: (кивает одобрительно)

Женщина 2: А голосуем мы за кого? За Зеленского! Вот честно. Я за (смеется).

Диалог 2:

Журналист: «Зачем вы пришли под офис «1+1»?

Женщина 1: Пришли потому, что хорошая погода. У нас группа здоровья.

Женщина 2: На 9 утра прийти и все. А куда? Что? Зачем? Нам никто ничего не сказал.

Диалог 3:

Журналистка: А кто вас пригласил?

Женщина: Ну тот, который… Мы еще с ним на Нацбанк ходили.

Диалог 4:

Журналистка: Зачем вы пришли под офис «1+1»?

Женщина: Я пришла лично, чтобы получить хоть какую-то копейку.

Журналистка: Сколько вам пообещали, ну скажите честно. Ну 100, 200?

Женщина: 80 гривен.

Диалог 5:

Журналист: Зачем вы пришли под офис «1+1»?

Мужчина: Все статьи «1+1» меня «обурили». Потому что нам преподносится все так, как будто у нас все в шоколаде.

Журналист: «1+1» выдает новости о том, что у нас хороший президент?

Мужчина: Ну да.

Диалог 6:

Журналист спрашивает у женщин, стоящих с плакатом в поддержку Юлии Тимошенко: Вы за Тимошенко?

(Женщины отрицательно крутят головой)

Журналист зачитывает надпись на плакате: «Ти нахабно відбираєш у Юлі…»

Женщины перебивая: Та то нам дали.

Диалог 7:

Журналист: Почему вы под офисом «1+1»? Потому что, насколько я знаю, «1+1» освещает…

Женщина: Потому что мы артисты.

Единственный, кто знал, за что митинг, – его ведущий Георгий Дорофеев, который, судя по его фото и видео в социальных сетях, является профессиональным тамадой-митингующим и был замечен в акциях против Ульяны Супрун, за отставку Валерии Гонтаревой и в поддержку партии «За життя». Конечно же, как заметили журналисты, активисты без обещанных денег не остались.

Как прокомментировали акцию в холдинге «1+1 медиа»?

«Как медиахолдинг, который работает по принципу честности, прозрачности и открытости, мы еще раз хотим подчеркнуть, что в предвыборной кампании сохраняем полный нейтралитет, и как рекламодатель предоставляем всем кандидатам равное право быть представленными в блоке политической рекламы на равных условиях. В том числе – действующему президенту Петру Порошенко, которого активисты назвали «заказчиком» митинга. Поэтому приглашаем инициаторов акции не прятаться за стариками, а приходить на эфир “1+1”», – говорится в пресс-релизе телеканала.

Заглавное фото предоставлено сотрудником канала «1+1».