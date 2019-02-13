Песочница, школьный двор и никакого харассмента

BBC сообщает, что во Франции уволили или временно отстранили от должности нескольких именитых журналистов, которые около десятка лет занимались троллингом коллег в интернете. Журналисты создали специальную группу в Facebook под названием League du LOL («Лига ЛОЛ»). Объектом травли преимущественно были женщины, которые причисляли себя к активисткам феминистского движения.

Первой о существовании «Лиги ЛОЛ» сообщила газета Libération, после чего десятки женщин подтвердили, что были жертвами этой травли. Основателем группы был Венсен Глад – внештатный сотрудник Libération, который принес свои извинения в Twitter.

Приводим перевод его поста (перевод редакции):

«Я должен объясниться. И прежде всего – должен извиниться».

В 2009 я создал в Facebook группу «Лига ЛОЛ», в которую добавил друзей и нескольких людей, чьи шуточки в Twitter заставляли меня смеяться. В группе состояло около 15 мужчин и две-три женщины. В то время я не отдавал себе отчет в том, что это плохо закончится. Целью группы не был троллинг женщин. Мы просто хотели весело проводить время. Очень быстро наше развлечение стало сомнительным, но мы не осознавали этого.

Мы думали, что каждый присутствующий в интернете, в блоге, Twitter, просто мечтает быть высмеянным. Вот лично я, человек очень публичный в соцсети, ежедневно сталкивался с этим «ЛОЛ», и это казалось прикольным, но, получилось, что опасным. Когда мы шутили над кем-то, мы и подумать не могли, что для кого-то наше развлечение может стать сущим адом.

Как написала американская журналистка Сара Джеонг (Sarah Jeong): «Для объектов харассмента интернет – это крошечный домик, наполненный людьми, которые забывают о границах дозволеного». Это грубейшая ошибка, но я и вправду не замечал этих людей, заточенных в крошечный домик. Я лишь видел песочницу и школьный двор, в которых не было никаких непристойностей. Сегодня, после ряда обвинений в травле, я не могу заявлять со всей уверенностью, что ошибался: что это недопустимые вещи и что «лол» уже не такой прикольный, когда практикуется в сообществе.

Это все о троллинге, о харассменте.

Мы высмеивали всех, равно как женщин, так и мужчин, поэтому я не вижу сексизма в наших действиях. Я не заметил, чтобы мы заткнули своими шутками первые феминистичнеские выступления 2011–2012 годов. Я помню, что вся эта феминистическая волна начала набирать публичные обороты в начале десятилетия. Я – мужчина, и как многие мужчины, у меня была дурацкая реакция на все это: почему против нас ополчились за такие шутки? И почему нам их припоминают только сейчас, когда тема стала модной, а раньше все молчали? Мы выросли в идее равенства, и единственное, где может подниматься феминистический вопрос – это тема зарплат женщин. Это просто один из факторов, а не система. Феминизм вышел на свободу, в то время как мы казались смешными. Я изначально не понимал слова «патриархат», «культура изнасилования», «менсплейнинг»…

Я смеялся над этим, как и над всем остальным. Сегодня меня ужасает то, мой твит за 2013 год, в котором я отпускал шуточки по поводу «культуры изнасилования», ходит по сети. Мне стыдно.

А вы заметили, как журналист «искренне» извиняется? Мы, например, видим только жалкие оправдания человека, который, будучи взрослой личностью, высказывается как подросток пубертатного периода. Похоже, Венсена просто задели за живое.

Министр по вопросам информационных технологий Франции Мунир Махжуби также прокомментировал ситуацию: «Это группа людей, считавших себя всемогущими и имевшими право издеваться над другими. Они считали себя королями интернета. Но их издевательства обернулись последствиями в реальной жизни».

Фото: RTL.fr