Лицензии трех компаний аннулированы Нацсоветом

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 9 апреля рассмотрела ряд заявлений лицензиатов с просьбой аннулировать их лицензии и удовлетворила их. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

В связи с переходом на цифровое вещание с ходатайством об аннулировании лицензии на эфирное общенациональное вещание в регуляторный орган обратилось ООО «Телерадиокомпания «НБМ» (логотип «5»), г. Киев, и лицензии на эфирное региональное вещание – ООО« Белоцерковский медиа компания» (логотип «Правда тут Біла Церква»), г. Вишневое Киевской обл.

«5» канал вещал на 64 ТВК в Сумах и 59 ТВК в Чернигове. «Правда Біла Церква» работал на 12 ТВК на территории Белой Церкви и Белоцерковского района. Отказавшись от этой лицензии, ООО «Белоцерковская медиа компания» будет продолжать деятельность по другой лицензии на многоканальное вещание.

Основанием для аннулирования лицензии провайдера программной услуги ФЛП Донченко С.А., г. Первомайск Николаевской обл., стало прекращение деятельности предпринимателя.

Фото: Нацсовет

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