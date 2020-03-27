Liga.net просит читателей о финансовой поддержке

Главный редактор Liga.net Борис Давиденко опубликовал обращение к читателям, в котором просит оказать материальную поддержку журналистам издания.

«Кризис и эпидемия — время, когда достоверная информация жизненно важна. Но кризис — это время, когда независимые медиа (а именно они дают достоверную информацию) очень уязвимы. Ваша поддержка важна для нас и позволит нам и дальше делать нашу работу.

Каждый взнос, неважно насколько большой он или маленький, — это голос в поддержку качественной журналистики. Спасибо!», — написал он.

Издание предлагает читателям внести одноразовый платеж или же совершать ежемесячные платежи на сумму 100 грн, 200 грн, 500 грн и 1000 грн. При оформлении ежемесячного взноса, выбранная сумма пожертвования будет автоматически списываться с карты каждый месяц. Если читатели захотят изменить сумму или отменить списания, нужно будет прислать свой номер телефона и дату подписки на почту marketing@liga.net или написать издателю в Facebook.

Напомним: ранее стало известно, что «Суспільне» просит Кабмин не уменьшать финансирование телерадиокомпании.

Фото: unsplash

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