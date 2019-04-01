❗ Как прошли выборы для журналистов: кратко об инцидентах

Исходя из полученной информации, журналистам массово не препятствовали в профессиональной деятельности при освещении голосования на участках. Также достаточно спокойно было при подсчете голосов и сведении протоколов в окружных избирательных комиссиях.

Тем не менее на горячую линию Национального союза журналистов Украины поступали обращения о нарушениях в ходе выборов. Команда «Телекритики» делится частью из них:

в Киеве накануне дня голосования осуществлялся наем посторонних лиц для работы наблюдателями с журналистскими бейджами на столичных избирательных участках;

молодые мужчины на площади перед Центральной избирательной комиссией не дали возможности журналисту российского телеканала «Дождь» снять сюжет, обвинив его в искажении фактов. Молодые люди грубо вытолкали журналиста с площади;

в Кривом Роге из-за сообщения о минировании вечером 31 марта телеканал «Первый городской» вынужден был прервать избирательный марафон, чтобы взрывотехники проверили помещения; марафон продолжил работу под зданием телеканала;

в Калуше Ивано-Франковской области журналист смог начать работу на избирательном участке только после вмешательства полиции;

в Хмельницкой области наблюдатели зафиксировали, что на избирательном участке постоянно находился председатель сельского совета с удостоверением журналиста.

В целом похожих обращений было немного, а недоразумения, вызванные незнанием членами избирательных комиссий прав журналистов, быстро решались. Также сообщается, что политические штабы продолжают практику заведения на избирательные участки посторонних лиц под журналистским прикрытием, но эти псевдожурналисты не спровоцировали заметных конфликтов на участках.

Национальный союз журналистов продолжает собирать информацию о работе представителей СМИ в избирательные сутки и открывает «Горячую линию» для журналистов и медиа на второй тур выборов.

Фото: knightcenter