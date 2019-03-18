❓ Две недели до выборов: какие кандидаты оказались самыми упоминаемыми в СМИ

Результы американского исследования показывают, что избиратели больше доверяют информации предоставленной СМИ, чем новостям, исходящих от штабов кандидатов. Потому анализ упоминаний в новостных ресурсах дает возможность лучше понять, есть ли связь между тем, насколько часто упоминается политик и влияет ли это как-то на его место в социологических рейтингах. Так, эксперты Института массовой информации (ИМИ) с помощью системы медиа мониторинга Semantrum проанализировали, как часто и что пишут о кандидатах в президенты наиболее посещаемые новостные сайты Украины.

Выборку составили новости за февраль 2019 года (украинская и русская версии сайтов). Всего в исследовании было проанализировано 23,857 новостей, в которых упоминался один или несколько кандидатов одновременно.

Из полученных данных видно, что показатели лидеров социологических опросов коррелируют с уровнем упоминания на новостных ресурсах:

Петр Порошенко (50% от всех новостей)

Юлия Тимошенко (19,13%)

Владимир Зеленский (14,04%)

Далее по количеству упоминаний практически одинаково идут Олег Ляшко (6,9%) и Анатолий Гриценко (6,8%). Потом – Юрий Бойко (5,2%), Александр Вилкул (3,2%) и со значительным отставанием – Игорь Смешко (0,93%).

Примечательно, что ресурсом, который оказался самым вовлеченным в избирательный процесс, стал Znaj.ua. На страницах онлайн-СМИ во время исследования были выявлены упоминания практически каждого из кандидатов кроме Игоря Смешко. Чем же ресурсу не угодил именно этот кандидат? Пожалуй, это останется загадкой.

Коллаж: "112 Украина"