❓ Две недели до выборов: какие кандидаты оказались самыми упоминаемыми в СМИ
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❓ Две недели до выборов: какие кандидаты оказались самыми упоминаемыми в СМИ

от Антонина Бобровицкая
От Антонина Бобровицкая 4
Главная Новости ❓ Две недели до выборов: какие кандидаты оказались самыми упоминаемыми в СМИ

До выборов остались считанные дни, что означает – у кандидатов все меньше времени на пиар. Чьи имена чаще всего встречаются избирателям на новостных ресурсах?

Результы американского исследования показывают, что избиратели больше доверяют информации предоставленной СМИ, чем новостям, исходящих от штабов кандидатов. Потому анализ упоминаний в новостных ресурсах дает возможность лучше понять, есть ли связь между тем, насколько часто упоминается политик и влияет ли это как-то на его место в социологических рейтингах. Так, эксперты Института массовой информации (ИМИ) с помощью системы медиа мониторинга Semantrum проанализировали, как часто и что пишут о кандидатах в президенты наиболее посещаемые новостные сайты Украины.

Выборку составили новости за февраль 2019 года (украинская и русская версии сайтов). Всего в исследовании было проанализировано 23,857 новостей, в которых упоминался один или несколько кандидатов одновременно.

Из полученных данных видно, что показатели лидеров социологических опросов коррелируют с уровнем упоминания на новостных ресурсах:

  • Петр Порошенко (50% от всех новостей)

❓ Две недели до выборов: какие кандидаты оказались самыми упоминаемыми в СМИ

  • Юлия Тимошенко (19,13%)

❓ Две недели до выборов: какие кандидаты оказались самыми упоминаемыми в СМИ

  • Владимир Зеленский (14,04%)

❓ Две недели до выборов: какие кандидаты оказались самыми упоминаемыми в СМИ

Далее по количеству упоминаний практически одинаково идут Олег Ляшко (6,9%) и Анатолий Гриценко (6,8%). Потом – Юрий Бойко (5,2%), Александр Вилкул (3,2%) и со значительным отставанием – Игорь Смешко (0,93%).

Примечательно, что ресурсом, который оказался самым вовлеченным в избирательный процесс, стал Znaj.ua. На страницах онлайн-СМИ во время исследования были выявлены упоминания практически каждого из кандидатов кроме Игоря Смешко. Чем же ресурсу не угодил именно этот кандидат? Пожалуй, это останется загадкой. 

Коллаж: "112 Украина"

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