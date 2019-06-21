Дмитрий Шишкин о том, как достучаться до Ким Чен Ына и миллениалов

• В ближайшие годы рынки по всему миру выровняются благодаря технологии 5G, поэтому потребление новостей в условных Джакарте, Найроби и Вашингтоне станет равномерным.

• Потребители информации молодеют; медианный возраст в Африке – 18 лет. Как следствие, в СМИ становится востребованным другой тон обращения к читателю и другие темы.

• Мир вступил в эпоху закрытых экосистем – Facebook, Apple и им подобные компании стараются максимально удержать пользователя у себя.

• Отчасти следствие предыдущего пункта – то, что доверие к журналистике и журналистам упало до небывалых значений.