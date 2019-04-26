📰Бывшая пресс-секретарь Кучмы будет рассказывать об евроинтеграции за 3,5 млн гривен

«Украинский институт развития медиа» обошел других участников в тендере на право проведения всеукраинской информационно-разъяснительной кампании о содержании и принципах взаимодействия Украины с НАТО и роли НАТО в укреплении международной стабильности и безопасности, объявленном Госкомтелерадио, сообщает «Европейская правда».

Компания выполнит работу за 3 413 700 грн – это самое большое ценовое предложение среди участников, поэтому изначально они уступили «Медиа хабу», которые предложили цену в 2 442 000 грн. Но тендерный комитет отклонил предложение победителя из-за «несоответствия квалификационным критериям».

Также организация со второй попытки (первый победитель предоставил справку об отсутствии задолженности перед бюджетом, которая была недействительна до начала торгов) получила разрешение на проведение информационной кампании об успешном опыте внедрения европейских стандартов во всех сферах жизни, в том числе в бизнесе, науке, культуре, а также общественной деятельности в государствах – членах ЕС. Затраты на работу составят 3 533 400 грн. В документации на сайте Рrozorro расписана смета проекта:

«Украинский институт развития медиа» был создан Аленой Громницкой в 2012 году. С 2002 по 2005 год она работала пресс-секретарем президента Украины Леонида Кучмы. В 2016 году Громницкая вместе с экс-редактором «Экономической правды» Сергеем Лямцем создала онлайн-издание Realist.

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