Британские журналисты выпустили подкаст о сбитом над Украиной MH17

Коллектив журналистских расследований Bellingcat запустил новый подкаст в стиле документального фильма, посвященный расследованию дела рейса авиакомпании Malaysia Airlines MH17, сбитого в июле 2014 года над Восточной Украиной, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа. Об этом пишет Journalism.co.uk.

В подкасте подробно рассматриваются заявления российского правительства, сделанные после катастрофы, раскрываются детали расследования команды Bellingcat по раскрытию правды о катастрофе, а также интервью с журналистами и экспертами.

Основатель Bellingcat и ведущий подкаста Элиот Хиггинс сказал, что пятая годовщина катастрофы в прошлом месяце побудила его сделать что-то отличающееся от обычного содержания:

Я хотел по-новому представить это, поэтому подумал, что серия документальных подкастов будет хорошим способом и, учитывая интерес людей к подкастам по типу документальных детективов, она может помочь донести эту историю совершенно новой аудитории.

Хиггинс объяснил, что, услышав новости о катастрофе в 2014 году и отказе россиян нести ответственность, он почувствовал необходимость провести расследование и оспорить заявления, исходящие от российского правительства. «Я думал, что уже видел эту игру раньше, но теперь у нас есть все доказательства. На востоке Украины совершенно другая ситуация с тем, как люди делятся информацией. Я подумал, что это будет большой ресурс, который мы можем использовать, чтобы понять, что происходит», – заявил он.

В течение следующих пяти лет Bellingcat выпустил сотни отчетов и статей, расследующих и разоблачающих заявления, чтобы выяснить, кто стоял за этой катастрофой. По словам команды, сотрудничество с журналистами как в Украине, так и за ее пределами очень помогло в отделении фактов от вымысла.

Ключевой задачей журналистов-расследователей было объединить все материалы в серию подкастов. Одной из cложностей стало то, что хронология повествования не всегда отображает хронологию событий. «То, что было обнаружено в 2018 году, повлияло на наше понимание того, что мы обнаружили в 2014 году, поэтому очень важно найти правильный баланс и не путать слушателя, прыгая назад и вперед во времени».

Bellingcat также выпустил инструкцию, сопровождающую каждый эпизод на веб-сайте, которая содержит видео, изображения и ссылки на многочисленные отчеты для желающих узнать больше об отдельных моментах, затронутых в подкасте.

По словам Хиггинса, на данный момент осталось достаточно мало того, что не удалось выяснить с помощью общественного расследования. Но до сих пор остались без ответа вопросы о том, какой была последовательность команд в день катастрофы, почему MH17 был сбит и кто отдал приказ открыть огонь.

Расследование дела MH17 не прошло для коллектива гладко. На прошлой неделе на Bellingcat снова была нацелена сложная фишинговая кампания, направленная на их защищенные учетные записи ProtonMail, связанная с российским агентством военной разведки – ГРУ. Это заставило команду осознать угрозу, с которой она сталкивается. «В некотором смысле приятно знать, что им небезразлично, потому что, если они не говорят о вас, то вы, вероятно, не окажете большого влияния», – прокомментировал Хиггинс.

Заглядывая вперед, он предположил, что Bellingcat может выпускать подкасты о других своих расследованиях, в том числе об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. С командой связались несколько продюсерских компаний, заинтересованных в создании документального сериала об их расследованиях, так что вторая серия может выйти на телевидении, а не в формате подкаста.

Напомним, «Телекритика» писала об украинских медиа, которые запустили подкасты.

Фото: BBC