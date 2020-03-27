Ассоциация издателей просит власти поддержать печатную прессу

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Звернення

Української асоціації медіабізнесу, Національної спілки журналістів України та Асоціації незалежних регіональних видавців України щодо невідкладних заходів для підтримки інформаційної безпеки населення України в умовах карантину

«Українська асоціація медіабізнесу, яка об’єднує 56 видавничих компаній з усієї України, що видають більше 250 друкованих та понад 350 цифрових медіа, є членом Всесвітньої асоціації видавців газет та новин WAN-IFRA, Асоціація незалежних регіональних видавців України та Національна спілка журналістів України — найбільша журналістська організація в Україні, яка об’єднує понад 19 тисяч членів у 24-х регіональних організаціях та є членом Міжнародної та Європейської федерацій журналістів, наголошують на необхідності запровадження низки заходів, необхідних для безперебійного та своєчасного інформування громадян України та забезпечення доступу до інформації професійної якості, яку готують працівники видавничих компаній та забезпечують доступ до неї для усіх без винятку мешканців України на всій території нашої країни. Саме українські видання місцевої сфери розповсюдження є джерелом інформації для мешканців сіл, міст та райцентрів – а це 66% населення України! Місцеві друковані ЗМІ є джерелом місцевої інформації та новин для 70% мешканців України, а якщо додати сюди інформаційні ресурси, які створюють та наповнюють саме видавці – ця цифра буде навіть більшою. В умовах пандемії все більше країн світу – після першочергових невідкладних заходів у боротьбі, власне, з COVID-19 – створюють умови для забезпечення доступу своїх мешканців до преси як до такого самого соціально важливого ресурсу як їжа (детальніше – за посиланням).

Видавці, об’єднані в Українську асоціацію медіабізнесу та Асоціацію незалежних регіональних видавців України, а також журналісти, об’єднані в Національну спілку журналістів України, звертаються до Уряду України, Верховної Ради України та Президента України із наполегливим проханням підтримати наступні першочергові заходи із забезпечення доступу населення України до професійних медіа як до соціально важливого ресурсу.

Внести пресу до переліку товарів, доступ до яких має бути забезпечений через працюючі мережі продуктових магазинів та супермаркетів. Внести точки роздрібного продажу преси до переліку об’єктів інфраструктури, які мають працювати та забезпечувати інформаційну безпеку в Україні. Більшість кіосків торгують сьогодні також засобами особистої гігієни (маски, антисептики), розміщуються на вулиці, є практично закритими приміщеннями, де контакт продавця та покупця набагато менший, аніж покупця та кассира у супермаркеті. Відкрити можливість безперебійного перевезення преси від друкарень до точок роздрібного продажу для компаній, які спеціалізуються на пресовій логістиці. Розширити перелік місць, де може здійснюватися торгівля пресою. Додати пресу до асортименту супермаркетів та аптек. Отримати від Укрпошти гарантії своєчасної доставки преси передплатникам. Вирішити в оперативному порядку можливість тимчасового (на період дії карантину) зниження тарифу на доставку періодичної преси. У часи рекордного падіння рекламних доходів усіх медіа та для запобігання припинення виходу медіа — запровадити податкові канікули для редакцій медіа – тимчасово скасувати податок на доходи для працівників редакцій (ПДФО) та ПДВ з продажу преси. Встановити на період дії карантину пільгову оренду для редакцій та для кіосків преси – 1 грн на місяць. З метою підтримки редакцій місцевих видань – розмістити у газетах місцевої сфери розповсюдження соціальну рекламу за рахунок коштів бюджетів (як національного, так і місцевих), виходячи з вартості 1 грн за один екземпляр тиражу за передплатою. Таким чином передплатники місцевих видань гарантовано отримають достовірну інформацію від Уряду та МОЗ (понад 50% яких – це літні люди в зоні найвищого ризику смертності від корона вірусу). Така дія буде найбільш успішною, бо убезпечить літніх людей, підтримає найбільш вражені кризою місцеві газети та буде дуже ефективною таргетованою комунікацією для Уряду.

Це звернення є відкритим до приєднання для інших. Заохочуємо колег приєднуватися до цих вимог. Тільки разом ми здолаємо пандемію, а доступ до якісної інформації дозволить із меншими втратами пройти непрості часи економічної рецесії, які у всіх нас ще попереду» .

Обращение подписали: президент общественного союза «Украинская ассоциация медиабизнеса» Алексей Погорелов, президент Ассоциации независимых региональных издателей Украины Александр Човган, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Присоединиться к обращению можно по ссылке.

Напомним, ранее «Телекритика» писала о том, что с введением карантина украинские печатные медиа приостановили выход.

Фото: unsplash

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