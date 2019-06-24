⭐ Анджелина Джоли станет приглашенным редактором журнала Time

Кинозвезда добавляет еще один важный пункт в свое резюме – редактор специального выпуска журнала Time. 43-летняя обладательница премии «Оскар» , филантроп, комиссар по делам беженцев ООН уже опубликовала две большие статьи в онлайн-версии журнала Time: «Чем мы все обязаны беженцам» и «Почему женщины могут стать ключом к долгому перемирию в Афганистане», где раскрывается вопрос исключения женщин из процесса переговоров с Талибаном.

О том, что Джоли станет редактором, стало известно после того, как Vogue UK промоутировал свой сентябрьский номер: издание пригласило к участию Меган Маркл в качестве приглашенного редактора, которая наверняка насытит его феминистской аджендой. Time, как один из самых респекатбельных общественно-политических журналов в мире, также решил вписаться в медиа тренд и привлек Анджелину Джоли к созданию контента.

Очевидно, что актриса давно вышла за рамки амплуа звезды кино и ведет уже много лет успешную социально-политическую деятельность. Генеральный директор Time Эдвард Фельсенталь сообщил о звездном редакторе и прокомментировал, что «журналистская работа Джоли будет опираться на ее 18-летний опыт работы с Агентством ООН по делам беженцев».

Также подход британского издания ориентирован на долгосрочную перспективу: каждый месяц Джоли будет писать статьи о защите прав человека, жизни беженцев и вооруженных конфликтах.

Первой публикацией Анджелины стало эссе «Чем мы все обязаны беженцам». Ее цифровую версию опубликовали 19 июня в честь Всемирного дня беженцев. «Согласно международному закону, защита беженцев – не выбор, а обязанность. Обеспечивать строгий пограничный контроль важно, однако не стоит при этом забывать о справедливой гуманной иммиграционной политике» – пишет Джоли.

Напомним, в 2001 году Анджелина Джоли стала послом доброй воли ООН, а в 2010 году – специальным послом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Она провела более 60 миссий для беженцев, в том числе в Колумбии, Перу и Бангладеше.

Также «Телекритика» сообщила о том, что Роберт Де Ниро, Стивен Кинг, Мартин Шин, Лоуренс Фишберн и другие знаменитости записали видеоролик, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией для победы на выборах в 2016 году.

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