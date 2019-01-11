⚡ Андрей Куликов запускает «детектор лжи» для кандидатов в президенты

Как только не тестируют кандидатов в президенты в преддверии выборов украинские журналисты – снимают целые документальные фильмы о политиках как, например, «Джокеры» на Zik, или якобы разоблачающие короткометражки – «Зворотній бік» на «112 Украина». Андрей Куликов решил пойти немного дальше своих коллег и лично задавать неловкие вопросы, прямо в лоб.

Что конкретно журналист хочет выуживать от кандидатов – свое участие в проекте «Свобода выбора» на сайте «Громадського радіо» Андрей Куликов не комментирует. Ресурс лишь уточняет, что первым гостем программы станет мэр Львова и глава партии «Самопоміч» Андрей Садовой.

Также у каждого слушателя практически часовой программы будет возможность задать в прямом эфире свои вопросы. Готовые выпуски можно будет посмотреть ЗДЕСЬ.

К слову, новая программа на «Громадськом» выходит при поддержке медиа программы в Украине, которая финансируется Агентством США по вопросам международного развития (USAID), и выполняется организацией «Интерньюс Украина» (Internews).

Заглавное фото: «Апостроф»