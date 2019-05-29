✍8 журналистских расследований, которые повлияли на историю независимой Украины

После Революции Достоинства в жанре журналистских расследований случился кризис. «Несмотря на то что сегодня практически на каждом телеканале есть программа собственных журналистских расследований, а роль детектива хочет примерить на себя каждый журналист, качество текстов на фоне такой популярности упало в разы», – считает журналист программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» Максим Опанасенко.
Дело в том, что до событий Евромайдана среди журналистов было некое четкое распределение на оппозиционных и проправительственных, чего фактически нет сегодня. Такая политическая обстановка только провоцирует чиновников и депутатов подкупать журналистов для обеления своей репутации, уточняет Опанасенко.
Не на руку расследователям играет и АТО, из-за которой на многих документах Нацгвардии, СБУ, МВД, Министерстве обороны появился гриф «совершенно секретно». Кроме того, многие читатели и зрители стали разочаровываться в жанре расследований, о чем свидетельствуют социальные сети. Причина этого, по мнению экспертов, в том, что многие тексты и документальные фильмы, освещающие события последних лет, как, к примеру, убийства журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета и расстрелы на Майдане, не привели ни к какому результату.
В то же время журналисты уверены, что даже при таких, на первый взгляд, неутешительных тенденциях еще рано ставить крест на журналистских расследованиях в Украине. Достижением Революции Достоинства можно смело назвать открытый доступ к различным реестрам, от финансовых деклараций украинских политиков до открытых тендеров. Все остальное – дело времени и опыта.
Ко дню журналиста в Украине «Телекритика» решила покопаться в архивах и вспомнить наиболее резонансные журналистские расследования.
1/ «Государственный переворот», 1996
«Вечерний Киев», автор: Виталий Карпенко
Главной темой журналистских расследований 90-х годов были связи между бандитскими кланами, «случайные» уличные убийства и первые истоки «донецкой мафии». 8 февраля 1996 года на страницах газеты «Вечерний Киев» выходит материал тогдашнего главного редактора газеты Виталия Карпенко под названием «Государственный переворот». Уже на следующий день после выхода газеты об этом журналистском расследовании говорила вся столица. Еще бы, ведь едва ли не впервые пресса обратила внимание читателей на военную реформу, которую в то время активно лоббировал тогдашний министр обороны Валерий Шмаров.
Де-факто, как удалось выяснить Виталию Карпенко, вместо усиления Вооруженных сил Украины, министерство нелегитимно собиралось ликвидировать округи, которые остались после Советского Союза. Это решение привело бы к нарушению связей с Генеральным штабом и полной потере управления войсками централизованно.
Но самое главное – предлагалось строить армию по региональному принципу, переведя ее на финансирование местными бюджетами. Другими словами, по плану Шмарова, на Донбассе и Галичине планировалось создать собственную армию, которая бы подчинялась только местным властям.
Сразу после выхода материала министр обороны подал на газету в суд за клевету. Как поговаривают сегодня журналисты, если бы «Вечерний Киев» в то время не вел стенограмму судебных заседаний, скорей всего судья бы полностью стала на сторону министра. Иск Шмарова был удовлетворен частично. Суд обязал редакцию опровергнуть приведенные в газете факты и компенсировать нанесенный министру моральный ущерб в размере 315 миллионов купонокарбованцев (3150 гривен).
В результате редакция «Вечернего Киева» опровержение данных не дала, истцу ничего не заплатила, а он, кстати, даже и не настаивал. Сразу же после судебного процесса, 8 июля 1996 года, Шмаров подал в отставку по собственному желанию.
Виталию Карпенко сегодня 77 лет. В последние годы бывший главный редактор «Вечернего Киева» пишет книги.
2/ «Кучма, который живет в иллюзиях», 1999–2000
Расследования Георгия Гонгадзе
«Ваш покорный слуга ходит по коридорам Верховной рады» – эти слова можно было достаточно часто встретить в материалах Георгия Гонгадзе. О журналисте и создателе издания «Украинская правда» сегодня знают все. В первую очередь как о жертве политического убийства, совершенного в 2000 году, черные дыры которого журналисты со всего мира расследуют до сих пор.
Чем молодой журналист так досаждал тогдашней власти? Ресурс «Украинская правда» Георгий Гонгадзе создал вместе с Аленой Притулой на следующий день после второго Всеукраинского референдума, который был призван увеличить полномочия тогдашнего президента Леонида Кучмы. В журналистских материалах конца 1999-го и начала 2000-го Гонгадзе не раз указывал на то, что хотя де-юре Украина парламентско-президентская республика, де-факто вся власть в стране крепко зажата в руках одного человека – президента Леонида Кучмы.
В этот период Гонгадзе активно принимает участие в политических ток-шоу, работает над рядом журналистских расследований, которые раскрывают, как Леонид Кучма «протягивал» в политику своих, игнорировал реформирование страны и наживался на внешней политике. В июле 2000 года журналист обратился в Генпрокуратуру с жалобой на слежку за ним неизвестными лицами. 16 сентября 2000 года Георгий Гонгадзе пропал. Расследования Гонгадзе на длительное время подорвут доверие большинства к тогдашним властям и станут причиной ряда антиправительственных митингов в 2000-2001 гг., которые сегодня помнят как кампанию «Украина без Кучмы».
Ознакомится с онлайн-версией статей Гонгадзе можно здесь.
3/ «Оборотни», 2002 год
Газета «Сегодня»
1 августа 2002 года на страницах газеты «Сегодня» выходит журналистское расследование под названием «Оборотни». Этим словом редакция газеты именовала членов банды, которая похищала и убивала людей, а руководил ею экс-сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью подполковник Игорь Гончаров. В то время журналистам удалось раскрыть детали некоторых убийств – от рядовых граждан до региональных политиков – и связать их с деятельностью Министерства внутренних дел.
Вскоре после публикации расследования дело «оборотней» пообещал взять под контроль тогдашний президент Леонид Кучма. Не дремали и СМИ, которые упорно продолжали следить за деятельностью подполковника Гончарова. Только в 2005 году «дело оборотней» передали в суд. В ходе судебных слушаний было доказано, что банда Гончарова имела причастность к 13 убийствам и более 70 преступлениям. Все члены банды в результате были арестованы.
4/ «Сын Бога», 2005 год
«Украинская правда», автор: Сергей Лещенко
В 2005 году молодой журналист, а ныне депутат Верховной Рады Сергей Лещенко публикует на ресурсе «Украинская правда» свое первое резонансное журналистское расследование. «Сын Бога» – цикл статей, которые сделали первую попытку вскрыть капиталы тогдашнего президента Виктора Ющенка на примере беззаботной жизни его сына Андрея. «Сыну Бога» разрешалось перекрывать дорогу, парковаться в неположенных местах и всячески нарушать правила дорожного движения. Как удалось узнать Сергею Лещенко, 22-летний сын президента владел машиной премиум-класса BMW M6, которая на то время стоила 133 тысячи евро.
5/ Проект «Лучший дом», 2008–2009
Газета «Сегодня»
В то время о «космических» планах тогдашнего мера Киева Леонида Черновецкого писали, наверное, все СМИ. Одним из них стала идея-фикс главы города построить «лучшие дома» для пенсионеров. Де-факто подобные комплексы должны были быть похожими на американские дома престарелых. Но Леонид Черновецкий решил добавить в проект несколько штрихов лично от себя. Согласно замыслу мера, «Лучший дом» даст «возможность одиноким старушкам каждый день есть икру, ананасы, бананы и [получать] хорошее медобслуживание».
В подобной иллюзии оазиса усомнились журналисты газеты «Сегодня». В ходе ряда расследований удалось выяснить, что за «рай для стариков» пенсионеры обязуются передать в пользование городу свое жилье, которое бы мэрия сдавала в аренду. А вырученные средства пошли бы на содержание старушек и стариков. При этом право собственности на недвижимость оставалось бы за пенсионерами.
В результате оказаться в «Лучшем доме» захотели единицы. Как писали в газете «Сегодня», ни икры, ни ананасов в домах для стариков журналисты не нашли. Не нашли также и комфортабельных условия для жизни – вместо новых зданий «Лучшие дома» располагались в старых стенах пансионатов для ветеранов войны. Да и родственники жаловались, что проживание в «раю» обходилось от тысячи гривен в месяц. В 2010 году проект «Лучший дом» закрыли по причине нерентабельности.
6/ «Под Киевом орудует второй Чикатило», 2009
Газета «Сегодня», автор: Александр Корчинский
Еще одно расследование газеты «Сегодня» вышло 23 апреля 2009 года. Заголовок шокировал – «Под Киевом орудует второй Чикатило». Автор материла, заслуженный журналист Украины Александр Корчинский подходил к делу о серийном убийце издалека. Так, еще с 2007 года в Киевской области при схожих обстоятельствах были убиты пять женщин. Побывав на местах преступлений и поговорив с близкими и родными убитых, Корчинский пришел к выводу, что скорее всего речь идет об одном серийном убийце. По мнению одной из выживших жертв, насильник и убийца похож на американского певца Элвиса Пресли, после чего в СМИ маньяка и окрестили Элвисом.
Расследование «Под Киевом орудует второй Чикатило» содержало детальное описание предположительного серийного убийцы, его стиль и «почерк», что вызвало немалый резонанс среди местных жителей. После статьи Корчинского делом «Элвиса» занялась полиция, тогда еще милиция. Уже в следующем месяце насильника поймали, им оказался столяр из Боярки Юрий Кузьменко. За 14 доказанных убийств суд приговорил его к пожизненному заключению.
7/ «Вышка для Бойко», 2011
«Зеркало недели», авторы: Юрий Николов, Алексей Шалайский
В 2011 году журналисты «Зеркала недели» Юрий Николов и Алексей Шалайский вскрыли данные о закупке морской буровой установки у посредника по цене, в несколько раз больше номинальной. Руководил тогдашними тендерами министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко. По мнению журналистов, именно он был причастен к сомнительной сделке. Через несколько дней после публикации министр назвал статью «заказухой».
Журналисты подали в суд на чиновника за его высказывания, но процесс проиграли. Мало того: судебные тяжбы по делу «вышек для Бойко» ведутся по сегодняшний день. В 2012 году Юрий Бойко покинул пост министра энергетики и угольной промышленности, заняв пост вице-премьер-министра Украины. Ныне Юрий Бойко является членом «Оппозиционного блока».
8/ «Тайны «Межигорья». Роскошь султана»
«Украинская правда», автор: Сергей Лещенко
Еще задолго до того, как «Межигорье» стало достоянием общественности, а золотой батон – символом зажиточной жизни, многих интересовал образ жизни тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. О царских пенатах большинство украинцев только догадывались. А журналисты просто сетовали на то, что поместье президента охрана не разрешала фотографировать даже издалека. Журналистское расследование, которое в 2011 провел журналист «Украинской правда» Сергей Лещенко, вызвало немалый резонанс в обществе.
Автору удалось с помощью Google Maps отследить расширение территории «Межигорья» за годы правления Януковича, а также установить наличие на его жилплощади целого оздоровительного комплекса, тира, площадок для гольфа, боулинга и тенниса. После выхода расследования стало ясно, что скромный, по сравнения с целым комплексом «Межигорье», домик, который президент показал избранным журналистам в 2011 году, – не что иное, как муляж.