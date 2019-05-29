✍8 журналистских расследований, которые повлияли на историю независимой Украины

Не на руку расследователям играет и АТО, из-за которой на многих документах Нацгвардии, СБУ, МВД, Министерстве обороны появился гриф «совершенно секретно». Кроме того, многие читатели и зрители стали разочаровываться в жанре расследований, о чем свидетельствуют социальные сети. Причина этого, по мнению экспертов, в том, что многие тексты и документальные фильмы, освещающие события последних лет, как, к примеру, убийства журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета и расстрелы на Майдане, не привели ни к какому результату.

В то же время журналисты уверены, что даже при таких, на первый взгляд, неутешительных тенденциях еще рано ставить крест на журналистских расследованиях в Украине. Достижением Революции Достоинства можно смело назвать открытый доступ к различным реестрам, от финансовых деклараций украинских политиков до открытых тендеров. Все остальное – дело времени и опыта.

Ко дню журналиста в Украине «Телекритика» решила покопаться в архивах и вспомнить наиболее резонансные журналистские расследования.